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Ексклюзив "Говорить Україна": жінка, яку звинувачують у вбивстві її новонароджених дітей, вперше розповість про жахливий вчинок

Сьогодні, 14:30

31-річна мешканка села сховала мертві тіла дітей в дерев'яні бочки

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в середу, 24 березня, стануть відомі подробиці моторошної трагедії, яка трапилася в Житомирській області. У дерев'яній бочці з-під капусти поліцейські виявили чорні пакети, а в них мертві тіла новонароджених двійнят.

Як виявилося, народила дітей 31-річна жителька села Тетяна, і це не перша її двійня. Люди досі не можуть оговтатися від жаху. Однак найбільше їх обурює те, що матір немовлят поліція відпустила на волю. Де інші діти породіллі і що скаже її чоловік про трагедію, стане відомо в студії.

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов

Першою на сполох забила сусідка. Жінка помітила, що Тетяна була вагітна, але через деякий час діти у неї так і не з'явилися. Односельці захвилювалися і викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали до будинку Тетяни, виявили страшну знахідку – тіла двох немовлят у бочці з-під капусти. Того дня стало відомо, що на пізніх термінах вагітності, щоб позбутися дітей, жінка зробила собі укол в живіт, чим викликала пологи.

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Згодом з'ясувалося, що у Тетяни є ще 5 дітей від першого шлюбу, але її позбавили материнських прав. Батько сам виховує дітей. Першу дитину Тетяна народила у 2008 році. Молодшій дитині зараз 4 роки, а найстаршому – 13 років. Журналісти "Говорить Україна" дізналися більше подробиць про минуле жінки, думку експертів, чи можна було врятувати немовлят, якби Тетяна звернулася до лікаря, і яку відповідальність вона може понести за скоєне.

"Якщо людина скоїла злочин, вона повинна нести покарання по справедливості. Діти – це відповідальність, а не іграшка. Звертайте увагу на своє оточення, говоріть і питайте. Ваша небайдужість може вберегти комусь життя", – закликав ведучий ток-шоу Олексій Суханов.

Вперше в студії жінка пояснить, що штовхнуло її на нелюдський крок, і чи заслуговує вона покарання – встановить детектор.

Раніше хлопець, якого врятували від "групи смерті" в соцмережі, прийшов на ток-шоу "Говорить Україна".

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шоу Говорить Україна Олексій Суханов
Джерело: Сьогодні
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