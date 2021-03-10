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Как в Сети реагируют на уход Притулы из скандального шоу: "Осадочек остался"

Сегодня, 17:57

Публика отнеслась к поступку ведущего с уважением

Вчера громкой новостью стало то, что украинский телеведущий Сергей Притула ушел из украинского шоу "Где логика?". Оказалось, что к шоу, которое транслируется на Новом канале, причастна Россия, а именно – граждане РФ являются конечными бенефициарами проекта.

Вчера вышел первый эпизод первого сезона шоу с ведущим Сергеем Притулой, но в дальнейших сезонах проекта он участвовать не будет.

"15 выпусков – это первый сезон этого шоу на Новом. Первый и последний с моим участием в нем, как ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет", – заявил в своем Facebook-аккаунте Сергей Притула.

Общественность бурно отреагировала на поступок знаменитости.

Реакция соцсетей на уход Притулы из шоу "Где логика?":

Хотя в целом поклонники и коллеги телеведущего отнеслись с уважением к его решению, они были удивлены, почему Сергей не сделал проверку перед участием в шоу.

"Достойный поступок, но удивляет то, что вы не проверили эту информацию к участию в проектах. Шоу уже не первый год идет на рус. тв".

"А до начала съемок нельзя было проверить?"

Скриншот Facebook
Скриншот Facebook

Другие поблагодарили ведущего за то, что последовал своим словам. До этого Сергей заявил, что если обнаружит причастность России к финансированию проекта, то уйдет из него.

"Это сильный поступок, спасибо за последовательность. В то же время не хочется чтобы вас было меньше в эфире. Надеюсь, найдется другое шоу (без российских денег) для вас".

Скриншот Facebook

"Кто из нас не ошибается... уважаю ваше решение".

Скриншот Facebook

Но часть комментаторов отнеслась с сарказмом к заявлению ведущего. По их мнению, ведущий и раньше знал о причастности к шоу граждан РФ.

"Ой, вдруг подтвердилось то, что с помощью Гугла и так давно всем известно? Как неожиданно".

Скриншот Facebook

"В таком случае весь гонорар за 15 выпусков с его участием, должен перевести на благотворительность и отчитаться, а так это немного не искренне выглядит", – написали в комментариях.

Скриншот Facebook

"Гугл выдал полную информацию за 2 секунды. Все. Где, когда и кем было создана, автор идеи и тд .... 29 ноября 2015 года. Москва. Россия... Осадочек..."

Скриншот Facebook

Ранее Сергей Притула показал дочке фокус и снял ее забавную реакцию.

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