Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ток-шоу "Говорить Україна" поможет девушке, красоту которой уничтожили кислотой

Сегодня, 15:41

Девушка больше всего мечтала встретить свою любовь и выйти замуж, но боится даже на улицу выйти

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в понедельник, 22 марта, станут известны подробности шокирующей истории, которая случилась с 18-летней Юлией. Девушку угрозами и запугиванием ночью выманили из дома на безлюдное поле, где жестоко поиздевались. Юлию облили кислотой. Теперь ее лицо и тело в страшных рубцах и ожогах.

Девушка больше всего мечтала встретить свою любовь и выйти замуж, но сейчас стесняется выйти даже на улицу. Трагедия произошла два года назад, но Юлия до сих пор боится за свою жизнь, ведь ее обидчика до сих пор не нашли и не наказали. Кто и за что так жестоко поиздевался над девушкой и есть ли шанс вернуть ей красоту, станет известно в студии.

Читайте также:
Эксклюзив ток-шоу "Говорить Україна": подозреваемый в изнасиловании дочерей отец прокомментирует обвинения

Перед нападением Юлия начала получать сообщения, поступавшие ей каждый вечер с угрозами. Юля рассказала об этом родителям, а они сообщили правоохранительным органам. Полиция ничего не сделала. Позже родителям Юли подожгли сарай, в котором был скот, животные чудом не погибли. Но на этом угрозы не остановились. Потом кто-то ночью, пока все спали, поджег дом, а возгорание началось именно с той комнаты, где спали родители Юлии. Она как раз в то время была на учебе в городе, поэтому, испуганная поехала домой. Впоследствии Юлии пришла записка, в которой были угрозы и приказ прийти в два часа ночи на безлюдное поле, к электрическим столбам. Также в записке было предупреждение, чтобы девушка никому об этом не говорила, иначе ее мать, отца и младшего брата убьют. Юлия никого не предупредив, рискуя своей жизнью, решила выполнить все эти указания и пошла на поле, где ее облили серной кислотой.

Страшные ожоги, долгая реабилитация, сломанная психика и затяжная депрессия. К сожалению, после этой истории девушка уже не смогла вернуться к учебе. Реабилитация длилась почти год. У нее были химические ожоги головы, лица, правого глаза, шеи, грудной клетки, правого плечевого сустава, левого бедра и левой голени, правого бедра, и все это сопровождалось сильным физическим страданием и невыносимой болью.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Уже два года прошло после этих событий, Юля держится. Но ее комплексы мешают ей самой в общении. Она даже сейчас в социальных сетях выставляет фото, которые были сделаны до трагедии. Она стесняется себя, общается только в виртуальном пространстве. Юлия заботится обо всех, и сейчас единственная, кто зарабатывает деньги в семье и дает их своим родным, брату, матери и отцу", – рассказала бабушка девушки на телеканале "Украина".

По словам женщины, внучка боится, что тот, кто с ней так поступил, может вернуться, чтобы закончить свое дело и убить ее, ведь полиция до сих пор не нашла виновного.

Журналисты ток-шоу "Говорить Україна" взялись за собственное расследование и пришли к неожиданным выводам. В чем признается Юлия на ток-шоу, кого подозревает в преступлении, и кто из ее родных будет вынужден приходить тест на полиграфе – станет известно на телеканале "Украина".

Ранее парень, которого спасли от "группы смерти" в соцсети, пришел на ток-шоу "Говорить Україна".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эксклюзив ток-шоу «Говорить Україна»: подозреваемый в изнасиловании дочерей отец прокомментирует обвинения Эксклюзив ток-шоу «Говорить Україна»: видео издевательств над детьми стоматологом оказалось настоящим Ток-шоу «Говорить Україна» разберется, причастна ли мать к смерти своей новорожденной дочери Ток-шоу «Говорить Україна» разберется, почему мужчина застрелил свою невесту на глазах у детей
Говорить Україна
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Сегодня, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Сегодня, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Вчера, 12:46Events

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

Вчера, 00:00Звездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

20 мартаEvents

Международный день счастья: история, значение и лучшие поздравления

20 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 20 марта: Водолеи заработают много денег, а Рыбам нужно побыть наедине

19 мартаВкусно

Как сварить вкусную рассыпчатую перловку

19 мартаФаново

Весеннее равноденствие в 2021 году: интересные приметы дня

19 мартаПсихо

Как научиться быть счастливым каждый день: 7 простых шагов

19 мартаВкусно

С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания

19 мартаЗвездно

5 фильмов о счастье, которые повысят ваш уровень серотонина

Новости партнеров

Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять