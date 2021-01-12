Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепты "богатой" кутьи на старый Новый год: с коньяком, сливками и маслом

Сегодня, 18:33

Кутью готовят утром 13 января

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января. По традиции, вечером 13 января, помимо вареников, украинцы варили кутью, которую в народе называли Щедрой кутьей. Ее заправляли смальцем (как вариант – сливками или сливочным маслом), добавляя все привычные ингредиенты. Считалось, что чем богаче (приготовленная с большим количеством продуктов) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Классическая Щедрая кутья

depositphotos_56003413_m_02
Кутья с курагой и изюмом
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 200 г пшеничной крупы
  • 125 г сливок
  • 125 г мака
  • 50 г очищенных орехов
  • 50 г изюма
  • ваниль
  • сахар
  • мед

Способ приготовления:

  1. Перебранную и промытую крупу сварите до мягкости в течение 2 часов, процедите, охладите.
  2. Мак залейте кипятком и прогрейте до мягкости. Процедите через густое сито, обсушите, пропустите через мясорубку.
  3. Соедините мак с пшеницей. Добавьте измельченные орехи, изюм, сливки, ванилин, сахар и мед по вкусу. Перемешайте.

Читайте также:
3 рецепта кутьи от известных кулинаров

Щедрая кутья с узваром и коньяком

depositphotos_38636075_m-2015
Кутья с коньяком и узваром
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 400 г пшеницы
  • 200 г мака
  • 100 г орехов
  • 100 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив)
  • 100 г меда
  • 1 ст.л коньяка
  • 50 г сушеных яблок и груш (для узвара)

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа.
  2. Далее отварите пшеницу до готовности, залив зерно водой в пропорции 1:3.
  3. Мак залейте кипятком, а потом разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком.
  4. В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой – возможно, вам понадобиться не весь компот. В самом конце влейте ложку коньяка.

Читайте также:
Удивляем гостей в старый Новый год: оригинальные блюда с рецептами

Щедрая кутья с коньяком и сливочным маслом

depositphotos_40780409_m_01
Кутья с маслом
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеничной крупы
  • 0,5 стакана мака
  • 0,5 стакана грецких орехов
  • мед
  • 50 г сливочного масла
  • 1-2 ст.л. коньяка
  • 0.5 – 1 стакан изюма
  • соль

Способ приготовления:

  1. Замочите пшеничную крупу на ночь, если нет времени, то на 2 часа.
  2. Залейте ее водой в соотношении 1:2 (1 часть крупы, 2 части воды). Посолите и поставьте вариться на слабом огне примерно на час.
  3. Пока варится каша, замочите мак и изюм в кипятке. Порубите орехи и обжарьте их на сухой сковороде.
  4. Слейте воду с мака и изюма. Измельчите мак в блендере или разотрите вручную, чтобы он пустил молочко.
  5. Смешайте все ингредиенты. Добавьте сливочное масло, жидкий мед и коньяк.

Традиции приготовления кутьи на Старый Новый год

  • Когда варят кутью, в доме должно быть тихо и спокойно.
  • Пшеницу берут самую лучшую, а воду – чистую.
  • Правильная кутья состоит из 3 составляющих: основы, заправки и добавок.
  • Чтобы крупа не пригорела, используйте толстодонную посуду для варки, а лучше – чугунную.
  • Соединив все компоненты, их нужно прогреть 10 минут, лучше всего – в глиняных горшках.
  • Густую кутью разбавьте кипяченной охлажденной водой, отваром из крупы или узваром.
  • Кашу долго не храните, поскольку мед может забродить. По этой же причине не рекомендуется класть свежие фрукты. Лучше добавляйте мед непосредственно перед подачей.

Здесь собраны рецепты оригинальных угощений на старый Новый год.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе Что покупать на рынке в январе Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть 8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны
мак Старый Новый год изюм Щедрый вечер кутья
Реклама

Новости партнеров

Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Обнаженная певица показала постельное фото с мужем
Обнаженная певица показала постельное фото с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 18:33Food

Рецепты "богатой" кутьи на старый Новый год: с коньяком, сливками и маслом

Сегодня, 18:24Fun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

Сегодня, 14:13Events

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

Сегодня, 11:40Food

Тесто для вареников на Старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

Вчера, 21:06Fun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

Вчера, 15:59Food

Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости

Вчера, 15:54Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Вчера, 14:45Food

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:12Шоу-бизнес

Мальдивы vs ОАЭ: украинские звезды роскошно отдыхают, пока в Украине локдаун

Вчера, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня 11 января: Дев ждет ошеломляющий успех, а Весы – уборка

10 январяWellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

10 январяТехно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

10 январяСтиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

10 январяПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

10 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

Новости партнеров

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Звезда "Москва слезам не верит" Алентова напугала внешним видом
Звезда "Москва слезам не верит" Алентова напугала внешним видом
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять