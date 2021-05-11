Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полицейские пытались прогнать из парка женщину в коротких шортах (видео)

Сегодня, 12:38

Американка рассказала, что офицер схватил ее за руку, отвел в сторону и сказал, что ее шорты слишком короткие. В итоге женщина написала на него жалобу

Фото: facebook.com/bailey.breedlove.9

Жительница американского штата Колорадо Бэйли Бридлав пожаловались на полицейских, которые сделали ей замечание из-за слишком откровенного наряда. Инцидент произошел в парке аттракционов Six Flags.

Об этом сообщает издание Independent.

По словам обиженной Бэйли, она подверглась бодишеймингу со стороны полицейских. В ролике, который она опубликовала в своем TikTok, сотрудники правоохранительных органов просят ее предоставить удостоверение личности. При этом дочь блогерши сидит рядом с ней и плачет.

Видео: facebook.com/bailey.breedlove.9

Американка рассказала, что офицер схватил ее за руку, отвел в сторону и сказал, что ее шорты слишком короткие. Полицейские заявили, что предъявят Бридлав обвинения в незаконном проникновении на территорию Six Flags, если она не покинет парк. По словам героини материала, в конечном счете она приобрела новые шорты, чтобы продолжить свой отдых.

Отмечается, что согласно правилам Six Flags, посетителям запрещается носить вещи, на которых напечатаны ненормативная лексика, непристойные жесты и высказывания, однако в дресс-коде нет информации о разрешенной длине одежды.

Женщина написала жалобу администрации парка, однако не получила ответа. "Я уверена, что они меня заблокировали", – подчеркнула американка.

Напомним, пользовательница соцсети TikTok под ником Jemianxo удивила своих подписчиков невероятной оптической иллюзией, которую создает ее новое платье – оно стройнит женщин со всеми типами фигуры.

Кроме этого, девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дизайнер создал коллекцию модной одежды на основе еды, напитков и чистящих средств Подруги с 50-килограммовой разницей в весе носят одинаковые наряды (видео) Невеста в необычном свадебном платье рассмешила пользователей соцсетей (фото) Женщина вызвала полицию из-за "чересчур откровенного" наряда соседки (видео)
курьез наряд шорты
Источник: facebook.com/bailey.breedlove.9
Реклама

Новости партнеров

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова

Популярные статьи

Вчера, 18:20Фаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

Вчера, 16:22Звездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

Вчера, 15:12Звездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

Вчера, 12:48Звездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

12 баллов от Греции и Италии: фаны Евровидения восхитились номером Go_A после первой репетиции (видео)

9 маяЗвездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

9 маяЗвездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

9 маяФаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

9 маяВкусно

Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета

9 маяПсихо

Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака

9 маяФаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

8 маяФаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

8 маяЗвездно

Он тебя недостоин: в соцсетях с шоком восприняли уход Джессики из Холостяка

8 маяЗвездно

Манижа выступила на сцене Евровидения: как прошла первая репетиция представительницы России

Новости партнеров

Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять