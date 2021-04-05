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Невеста в необычном свадебном платье рассмешила пользователей соцсетей (фото)

Сегодня, 12:35

Юзеры посчитали наряд девушки чересчур откровенным для свадьбы

Невеста в необычном свадебном платье вызвала споры у пользователей соцсети Facebook. Обсуждение наряда девушки началось в закрытой группе That’s It, I’m Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами").

На обнародованном кадре невеста позирует в боди на шнуровке, украшенном блестками и пайетками. К корсету на ее платье крепится длинная пышная юбка из сверкающей ткани. Образ девушка дополнила белыми босоножками.

Фото: facebook.com/groups/TIIWS

Некоторые пользователи пристыдили невесту. Они посчитав ее наряд чересчур откровенным для свадьбы: "Ужасно пошло", "Я не хочу это видеть на свадьбе", "Это платье просто ужасно, я говорю ему "нет", "Отвратительный дизайн".

Другие, напротив, похвалили внешний вид девушки.

"Она выглядит очень счастливой и наряд просто невероятный", "На самом деле, это очень смелый и красивый дизайн", "Я бы хотел сказать, что мне не нравится наряд, но он просто великолепен", – писали подписчики группы.

Фото: facebook.com/groups/TIIWS

Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming также появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье. Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.

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Источник: Сегодня
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