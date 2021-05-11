Поліцейські намагалися прогнати з парку жінку в коротких шортах (відео)

Американка розповіла, що офіцер схопив її за руку, відвів убік та сказав, що її шорти занадто короткі. Зрештою жінка написала на нього скаргу

Фото: facebook.com/bailey.breedlove.9

Жителька американського штату Колорадо Бейлі Брідлав поскаржилися на поліцейських, які зробили їй зауваження через занадто відверте вбрання. Інцидент стався у парку атракціонів Six Flags.

Про це повідомляє видання Independent.

За словами скривдженої Бейлі, це був бодішеймінг з боку поліцейських. У ролику, який вона опублікувала у своєму TikTok, співробітники правоохоронних органів просять її показати документи. При цьому дочка блогерки сидить поруч з нею і плаче.

Відео: facebook.com/bailey.breedlove.9

Американка розповіла, що офіцер схопив її за руку, відвів убік та сказав, що її шорти занадто короткі. Поліцейські заявили, що пред'являть Брідлав звинувачення у незаконному проникненні на територію Six Flags, якщо вона не піде геть. За словами героїні матеріалу, врешті-решт вона придбала нові шорти, щоб продовжити свій відпочинок.

Зазначається, що згідно з правилами Six Flags, відвідувачам забороняється носити речі, на яких написана ненормативна лексика, намальовані непристойні жести чи висловлювання, однак у дрес-коді немає інформації про довжину одягу.

Жінка написала скаргу адміністрації парку, проте не отримала відповіді. "Я впевнена, що вони мене заблокували", – зазначила американка.

Нагадаємо, користувачка соцмережі TikTok під ніком Jemianxo здивувала своїх підписників неймовірною оптичною ілюзією, яку створює її нова сукня – вона робить стрункішими жінок з усіма типами фігури.

До того ж дівчина скопіювала вбрання голлівудських зірок і стала зіркою інтернету.

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