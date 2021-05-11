Поліцейські намагалися прогнати з парку жінку в коротких шортах (відео)
Американка розповіла, що офіцер схопив її за руку, відвів убік та сказав, що її шорти занадто короткі. Зрештою жінка написала на нього скаргу
Жителька американського штату Колорадо Бейлі Брідлав поскаржилися на поліцейських, які зробили їй зауваження через занадто відверте вбрання. Інцидент стався у парку атракціонів Six Flags.
Про це повідомляє видання Independent.
За словами скривдженої Бейлі, це був бодішеймінг з боку поліцейських. У ролику, який вона опублікувала у своєму TikTok, співробітники правоохоронних органів просять її показати документи. При цьому дочка блогерки сидить поруч з нею і плаче.
Американка розповіла, що офіцер схопив її за руку, відвів убік та сказав, що її шорти занадто короткі. Поліцейські заявили, що пред'являть Брідлав звинувачення у незаконному проникненні на територію Six Flags, якщо вона не піде геть. За словами героїні матеріалу, врешті-решт вона придбала нові шорти, щоб продовжити свій відпочинок.
Зазначається, що згідно з правилами Six Flags, відвідувачам забороняється носити речі, на яких написана ненормативна лексика, намальовані непристойні жести чи висловлювання, однак у дрес-коді немає інформації про довжину одягу.
Жінка написала скаргу адміністрації парку, проте не отримала відповіді. "Я впевнена, що вони мене заблокували", – зазначила американка.
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