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Почему на Пасху освящают паски и яйца

Сегодня, 13:05

Кулич, как и крашеные яйца, символизирует Воскресение Христа Спасителя

Православная Пасха-2021 наступит 2 мая. На праздник принято готовить паски, крашенки и творожные пасхи, а также освящать их в церкви.

Однако имейте в виду, что в связи с распространением коронавируса в Украине могут ввести ряд карантинных ограничений на период пасхальных торжеств – в частности, формат празднования онлайн, как это было в прошлом году. Так что, возможно, придется воздержаться от визитов в церковь и остаться дома.

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Почему на Пасху пекут куличи

Куличи пекут в Чистый четверг и Великую субботу
Куличи пекут в Чистый четверг и Великую субботу
Фото: Depositphotos

Пышный и мягкий кулич, с цукатами, орехами, изюмом – главное блюдо пасхальной трапезы. Это не просто сладкий кекс, который может приготовить каждый. Паска, в первую очередь, – символ Воскресения Христа; воспоминание о том, как Иисус Христос собрался с апостолами после своего воскресения – было принято, что на среднее место за столом не садились, а ставили туда кусочек хлеба.

Спустя некоторое время эта традиция перекочевала под своды церкви, где такой хлеб для Христа стали называть по-гречески "артос" и оставлять его на отдельном столике. Во время праздничных крестных ходов в Седмицу артос обносили вокруг храма, а после утренней субботней службы раздавали прихожанам. Поскольку семья у христиан считается Малой Церковью, вскоре артос вошел в каждый дом и стал называться привычным для нас куличом.

Что означают яйца на Пасху

Крашенки на Пасху
Крашенки на Пасху
Фото: Pixabay

Крашенки - еще один символ Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Их вручают всем гостям, подают нищим, берут с собой в церковь для освящения. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.

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В наши дни пасхальные яйца окрашивают как луковой шелухой, свекольным соком и куркумой, так и промышленными красителями. Яйца лучше выбирать одинаковой формы и размера, чтобы они наряднее смотрелись на праздничном столе.

Какую еду можно освящать на Пасху

В церковь обязательно берут паску и крашенки
В церковь обязательно берут паску и крашенки
Фото: freepik.com

Куличи, творожные пасхи, яйца, мясо и вино – вот продукты, которые верующие по обычаю приносят в церковь для освящения. Таким образом разрешается закончить Великий пост, который в 2021 году длится с 15 марта по 1 мая.

Разговление 2 мая начинается либо яйцами, либо кусочком кулича или творожной пасхи. Поэтому нести в церковь нужно в первую очередь именно этот набор.

Ранее мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос воскрес.

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Источник: Сегодня
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