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Замороженная малина на зиму в силиконовых формочках – быстрый способ

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 июля, 15:00
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Заморозить малину в силиконовых формочках без сахара – простой и оригинальный способ, который поможет сохранить максимум витаминов. Мыть ягоды не стоит, иначе они размокнут и потеряют форму

Малина – полезная невероятно в любом виде. Если вы уже заготовили варенье на зиму из этой ягоды, то неплохо бы было ее и заморозить. Делают это разными способами: целиком, в виде пюре, с сахаром и без него. Заготовленные ягоды можно добавлять в смузи, компоты, алкогольные коктейли, использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, сорбетов или соусов к мороженому. Таким образом можно замораживать любые мелкие ягоды: ежевику, чернику, клюкву, землянику, смородину. Если вы пока не придумали, чем заняться этим летом, ищите лайфхаки в нашем календаре.

Как заморозить малину в формочках

Время приготовления:

  • 5 минут + время на замораживание

Что нужно:

В тренде
  • Свежая малина

Что делать:

  1. Малину перебрать, выбросить испорченные ягоды. Разделить на две части.
  2. Выложить на дно силиконовых формочек для кексов целые ягоды. Оставшуюся малину измельчить в пюре.
  3. Залить ягоды полученным пюре.
  4. Поставить силиконовые формы на разделочную доску или на поднос, отправить в морозильную камеру на 2-3 часа.
  5. Аккуратно достать заготовки из форм и переложить в пакеты с застежкой. Вернуть в морозилку на хранение.
  6. При необходимости доставать нужное количество малины и размораживать. Ягоды можно смешивать с сахаром, сахарной пудрой или медом.

Отличный способ замариновать огурцы экспресс-методом и рецепт салата из них узнаете из видео.

Здесь узнаете, как приготовить самое ароматное варенье из черной смородины.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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