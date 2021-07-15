Замороженная малина на зиму в силиконовых формочках – быстрый способ

Заморозить малину в силиконовых формочках без сахара – простой и оригинальный способ, который поможет сохранить максимум витаминов. Мыть ягоды не стоит, иначе они размокнут и потеряют форму

Малина – полезная невероятно в любом виде. Если вы уже заготовили варенье на зиму из этой ягоды, то неплохо бы было ее и заморозить. Делают это разными способами: целиком, в виде пюре, с сахаром и без него. Заготовленные ягоды можно добавлять в смузи, компоты, алкогольные коктейли, использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, сорбетов или соусов к мороженому. Таким образом можно замораживать любые мелкие ягоды: ежевику, чернику, клюкву, землянику, смородину. Если вы пока не придумали, чем заняться этим летом, ищите лайфхаки в нашем календаре.

Как заморозить малину в формочках

Время приготовления:

5 минут + время на замораживание

Что нужно:

Свежая малина

Что делать:

Малину перебрать, выбросить испорченные ягоды. Разделить на две части. Выложить на дно силиконовых формочек для кексов целые ягоды. Оставшуюся малину измельчить в пюре. Залить ягоды полученным пюре. Поставить силиконовые формы на разделочную доску или на поднос, отправить в морозильную камеру на 2-3 часа. Аккуратно достать заготовки из форм и переложить в пакеты с застежкой. Вернуть в морозилку на хранение. При необходимости доставать нужное количество малины и размораживать. Ягоды можно смешивать с сахаром, сахарной пудрой или медом.

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