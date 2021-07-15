Замороженная малина на зиму в силиконовых формочках – быстрый способ

Малина – полезная невероятно в любом виде. Если вы уже заготовили варенье на зиму из этой ягоды, то неплохо бы было ее и заморозить. Делают это разными способами: целиком, в виде пюре, с сахаром и без него. Заготовленные ягоды можно добавлять в смузи, компоты, алкогольные коктейли, использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, сорбетов или соусов к мороженому. Таким образом можно замораживать любые мелкие ягоды: ежевику, чернику, клюкву, землянику, смородину. Если вы пока не придумали, чем заняться этим летом, ищите лайфхаки в нашем календаре.
Как заморозить малину в формочках
Время приготовления:
- 5 минут + время на замораживание
Что нужно:
- Свежая малина
Что делать:
- Малину перебрать, выбросить испорченные ягоды. Разделить на две части.
- Выложить на дно силиконовых формочек для кексов целые ягоды. Оставшуюся малину измельчить в пюре.
- Залить ягоды полученным пюре.
- Поставить силиконовые формы на разделочную доску или на поднос, отправить в морозильную камеру на 2-3 часа.
- Аккуратно достать заготовки из форм и переложить в пакеты с застежкой. Вернуть в морозилку на хранение.
- При необходимости доставать нужное количество малины и размораживать. Ягоды можно смешивать с сахаром, сахарной пудрой или медом.
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