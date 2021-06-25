Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Как питаться и какую воду пить, когда в тени +30

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 июня, 11:48
Копировать ссылку
Пейте негазированную воду и помните, что вода ниже 20 градусов жажду не утоляет, включите в рацион кисломолочные продукты и больше ягод и овощей, умеренно употребляйте сезонные фрукты и откажитесь от мяса на завтрак
Как питаться в жару и какую пить воду
Как питаться в жару и какую пить воду / Фото: freepik.com

Несмотря на то, что в такую погоду особо и есть не хочется, но делать это нужно все равно. Другой вопрос – что необходимо включить в рацион и сколько, чтобы поддержать, а не навредить организму. Есть продукты, которые можно есть и не поправляться, и существуют простые правила, как питаться в жару. Диетолог Наталья Кива дала рекомендации.

Рекомендации по поводу того, как с пользой и впечатлениями провести лето найдете в нашем календаре лайфхаков.

Фото: Наталья Кива, диетолог

Вода и другие напитки

Вода ниже 20 градусов жажду не утоляет
Вода ниже 20 градусов жажду не утоляет / Фото: freepik.com

Прежде всего пейте воду! Много обычной чистой не газированной воды! Это важно. Должна быть чистая, слабощелочная, не очень холодная вода.

Вода ниже 20 градусов жажду не утоляет и почти не всасывается, пока не нагреется до температуры тела.

Всегда носите с собой бутылочку с водой. Насыщайте клетки влагой, не доводите себя до обезвоживания. Также пейте травяные и плодовые чаи, кисломолочные напитки, они прекрасно утоляют жажду и насыщают, а еще – отвары из шиповника, лимонады без сахара, ягодные морсы.

Читайте также:

Продукты питания

В рационе должно быть много овощей и легкой пищи
В рационе должно быть много овощей и легкой пищи / Фото: Unsplash


Пищу выбирайте легкую, не нагружайте организм. В рационе обязательно должны присутствовать много овощей и зелени, ягоды и умеренно употребляйте сезонные фрукты. Они богаты водой, витаминами и минералами. Обеспечат ваш организм жидкостью и заберут на себя лишнее тепло. Ешьте легкие белковые продукты: яйца, рыбу, творог, кефир, йогурт, белый сыр. Летние холодные супы и салаты.

Вместе с этим мясо и рыбу не рекомендуется употреблять на завтрак, так как ферментной системе тяжело переработать с утра такой белок.

Запрещенные в жару продукты

В жару откажитесь от жирной пищи
В жару откажитесь от жирной пищи / Фото: freepik.com

Для того, чтобы легче было переносить жару, откажитесь от жирного, острого, соленого, мучного, сладкого, кофе, сладких газированных напитков, алкоголя.

И еще – носите одежду из натуральных тканей: хлопок, лен, шелк. Старайтесь больше находиться в тени и у водоемов. Если все же находитесь под палящем солнцем, наносите солнцезащитные крема, надевайте очки и головные уборы. Чаще принимайте душ или делайте прохладные ванны для ног.

Здесь узнаете, может ли быть полезным бездрожжевой хлеб.

Здесь читайте о 4 раскрученных, но крайне вредных продуктах.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

6 — 17 июля

14 — 21 августа

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
12
дней
01
часов
38
минут
46
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять