Что нужно сделать с майонезом, чтобы превратить его в новый соус – 3 способа

Превращаем привычный продукт во вкусное быстро и легко

Майонез – это наше все, он плотно вошел в кулинарную историю, а теперь еще и все знают, как приготовить этот соус дома. Но зачем использовать обычный майонез, если можно превратить его во что-то новое, в абсолютно другой соус? Для этого вам понадобится сам майонез, несколько недорогих ингредиентов, которые есть на любой кухне, и совсем немного времени. Рецепты домашних соусов "Тартар" и "Тысяча островов", а также чесночно-лимонного соуса найдете ниже.

В нашем апрельском календаре всех важных праздников ищите креативные подарки для близких.

Соус "Тысяча островов"

Фото: соус "Тысяча островов, instagram.com/olasad.food/

Ингредиенты

Майонез – 200 г

Кетчуп – 80 г

Паприка – по вкусу

Оливки без косточки – 8 шт.

Паста чили по вкусу и по желанию

Способ приготовления

Очень мелко нарубить оливки. Добавить в майонез все остальные ингредиенты. Отрегулировать вкус с помощью пасты чили или других пряностей по вкусу. Подавать к запеченным овощам, мясу, курице.

Соус "Тартар"

Фото: соус "Тартар", instagram.com/libra._.scales/

Ингредиенты

Майонез – 200 г

Огурец квашеный или маринованный – 2 шт.

Горчица дижонская – 2 ч. л.

Лук – 1 шт.

Перец черный молотый, перец чили молотый, соль – по вкусу

Зелень укропа мелко резаная – 2 ст. л.

Способ приготовления

Измельчить лук и огурец. Огурец не отжимать. Соединить с остальными ингредиентами, тщательно перемешать. Подавать к рыбе.

Чесночно-лимонный соус

Фото: чесночно-лимонный соус, instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Ингредиенты

Майонез – 200 г

Чеснок – 3 зуб.

Сок и цедра – ½ лимона

Несколько веточек петрушки или укропа

Способ приготовления

Измельчить укроп. Снять цедру с лимона с помощью терки. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Смешать цедру, чеснок, майонез и зелень. Добавить лимонный сок, добиваясь консистенции сметаны. Все перемешать и дать соусу постоять пару часов. Подавать к блюдам из свежих овощей, салатам.

Здесь найдете 5 рецептов постного домашнего майонеза.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться