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Что нужно сделать с майонезом, чтобы превратить его в новый соус – 3 способа

Сегодня, 13:28

Превращаем привычный продукт во вкусное быстро и легко

Майонез – это наше все, он плотно вошел в кулинарную историю, а теперь еще и все знают, как приготовить этот соус дома. Но зачем использовать обычный майонез, если можно превратить его во что-то новое, в абсолютно другой соус? Для этого вам понадобится сам майонез, несколько недорогих ингредиентов, которые есть на любой кухне, и совсем немного времени. Рецепты домашних соусов "Тартар" и "Тысяча островов", а также чесночно-лимонного соуса найдете ниже.

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Соус "Тысяча островов"

Фото: соус "Тысяча островов, instagram.com/olasad.food/

Ингредиенты

  • Майонез – 200 г
  • Кетчуп – 80 г
  • Паприка – по вкусу
  • Оливки без косточки – 8 шт.
  • Паста чили по вкусу и по желанию

Способ приготовления

  1. Очень мелко нарубить оливки. Добавить в майонез все остальные ингредиенты. Отрегулировать вкус с помощью пасты чили или других пряностей по вкусу.
  2. Подавать к запеченным овощам, мясу, курице.

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Соус "Тартар"

Фото: соус "Тартар", instagram.com/libra._.scales/

Ингредиенты

  • Майонез – 200 г
  • Огурец квашеный или маринованный – 2 шт.
  • Горчица дижонская – 2 ч. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Перец черный молотый, перец чили молотый, соль – по вкусу
  • Зелень укропа мелко резаная – 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Измельчить лук и огурец. Огурец не отжимать.
  2. Соединить с остальными ингредиентами, тщательно перемешать.
  3. Подавать к рыбе.

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Чесночно-лимонный соус

Фото: чесночно-лимонный соус, instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Ингредиенты

  • Майонез – 200 г
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Сок и цедра – ½ лимона
  • Несколько веточек петрушки или укропа

Способ приготовления

  1. Измельчить укроп. Снять цедру с лимона с помощью терки.
  2. Чеснок очистить и пропустить через пресс.
  3. Смешать цедру, чеснок, майонез и зелень. Добавить лимонный сок, добиваясь консистенции сметаны.
  4. Все перемешать и дать соусу постоять пару часов.
  5. Подавать к блюдам из свежих овощей, салатам.

Здесь найдете 5 рецептов постного домашнего майонеза.

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