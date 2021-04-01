Что нужно сделать с майонезом, чтобы превратить его в новый соус – 3 способа
Превращаем привычный продукт во вкусное быстро и легко
Майонез – это наше все, он плотно вошел в кулинарную историю, а теперь еще и все знают, как приготовить этот соус дома. Но зачем использовать обычный майонез, если можно превратить его во что-то новое, в абсолютно другой соус? Для этого вам понадобится сам майонез, несколько недорогих ингредиентов, которые есть на любой кухне, и совсем немного времени. Рецепты домашних соусов "Тартар" и "Тысяча островов", а также чесночно-лимонного соуса найдете ниже.
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Соус "Тысяча островов"
Ингредиенты
- Майонез – 200 г
- Кетчуп – 80 г
- Паприка – по вкусу
- Оливки без косточки – 8 шт.
- Паста чили по вкусу и по желанию
Способ приготовления
- Очень мелко нарубить оливки. Добавить в майонез все остальные ингредиенты. Отрегулировать вкус с помощью пасты чили или других пряностей по вкусу.
- Подавать к запеченным овощам, мясу, курице.
Соус "Тартар"
Ингредиенты
- Майонез – 200 г
- Огурец квашеный или маринованный – 2 шт.
- Горчица дижонская – 2 ч. л.
- Лук – 1 шт.
- Перец черный молотый, перец чили молотый, соль – по вкусу
- Зелень укропа мелко резаная – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Измельчить лук и огурец. Огурец не отжимать.
- Соединить с остальными ингредиентами, тщательно перемешать.
- Подавать к рыбе.
Чесночно-лимонный соус
Ингредиенты
- Майонез – 200 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Сок и цедра – ½ лимона
- Несколько веточек петрушки или укропа
Способ приготовления
- Измельчить укроп. Снять цедру с лимона с помощью терки.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- Смешать цедру, чеснок, майонез и зелень. Добавить лимонный сок, добиваясь консистенции сметаны.
- Все перемешать и дать соусу постоять пару часов.
- Подавать к блюдам из свежих овощей, салатам.
Здесь найдете 5 рецептов постного домашнего майонеза.
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