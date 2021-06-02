Как заморозить бананы правильно, чтобы потом использовать их в десертах и смузи

Узнаем, как это сделать с порезанными, целыми и бананами в кожуре

Как заморозить бананы Фото: Unsplash

Так бывает, когда хочется бананов, покупаешь их много и понимаешь, что все они съедены не будут, и совсем скоро начнут чернеть, то есть становиться несколько непригодными. И если у вас такое случается, то почему бы не купить бананы и не заморозить. Потом их можно использовать при приготовлении домашнего мороженого, смузи, выпечки или просто съесть, когда не хочется бежать в магазин. Узнаем, как заморозить бананы в кожуре, целыми и порезанными на кусочки.

Как правильно замораживать бананы целыми

Бананы для заморозки должны быть без повреждений и почернений. Сначала их нужно помыть и очистить от кожуры.

Тарелку, противень или доску нужно застелить пергаментной бумагой, фольгой или пищевой пленкой.

Разложите бананы так, чтобы они не касались друг друга.

Поставьте бананы в морозильную камеру, они должны заморозиться. На это уйдет около часа при температуре минус 18 градусов.

Замороженные бананы нужно поместить в плотные полиэтиленовые пакеты для заморозки, выпустить воздух и плотно закрыть. Хранятся такие бананы не больше 3 месяцев.

Их можно использовать в выпечке, например, пирогах.

Как правильно замораживать бананы нарезанными

Фото: freepik.com

Чтобы заморозить кусочки банана, толщина их должна быть – не более 2 см, просто поместите их на пергаментную бумагу, застеленную на тарелку или контейнер. Кусочки банана не должны соприкасаться.

Затем положите кусочки банана в морозильную камеру на час-два или пока они полностью не затвердеют.

Потом их можно переложить в пакет для заморозки или контейнер и поместить в морозильную камеру. Так бананы могут храниться до 3 месяцев при температуре минус 18 градусов.

Используйте их в кексах и смузи.

Как правильно замораживать бананы в кожуре

Такие бананы не нужно предварительно примораживать. Поэтому их нужно просто вымыть, хорошо вытереть и разложить по отдельным пакетам.

Обязательно подпишите дату заморозки, хранить их можно до 2 месяцев при температуре минус 18 градусов.

После заморозки кожура бананов сильно потемнеет, это нормально. Кожуру нужно будет очистить и дать им немного оттаять. Такие бананы можно использовать в смузи, который вы готовите себе на завтрак.

А как интересно преподнести завтрак своим детям, чтобы они обязательно его съели, смотрите в сюжете.

По материалам: Мashed.com.

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