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Опять пересолили еду? 10 лайфхаков, как это быстро исправить

Сегодня, 17:42

Например, добавьте лимонный сок или крахмалистый продукт

Это, как с овсянкой. И вроде бы готовили это блюдо сотни раз, а вот сварить самую утреннюю кашу вкусно получается не всегда. Так и с солью. Мы абсолютно уверенны, что соли в еду нужно класть ровно столько, но вдруг она пересолена. Конечно, можно добавить воды – это проверенный способ, но и сама еда тогда становится или очень пресной, или меняет консистенцию. Поэтому важно знать и другие способы, как спасти пересоленную еду. Ниже найдете 10 лайфхаков.

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Фото: freepik.com

Лайфхак №1. Добавьте воды

Одно из быстрых решений для пересоленных бульонов или жидких блюд – это добавить воды. Допустим, вы приготовили азиатский суп с лапшой и немного переборщили с солью. Просто налейте немного холодной воды и снова доведите до кипения. Чтобы выровнять вкус в блюде, добавьте специи. Важно контролировать их количество.

Лайфхак №2. Добавить кислоты (лимонной или лимонный сок)

Лимонный сок способен все спасти. Он способен нейтрализовать лишнюю соль в картофеле или рыбе. Добавлять лимонный сок нужно осторожно – по капле. И каждый раз проверять вкус.

Лайфхак №3. Промыть под водой

Пересоленные овощи, крупы, макароны можно промыть под проточной водой. Можно также повторно залить водой, довести до кипения и дать постоять пару минут. Вода впитает излишки соли из продуктов.

Лайфхак №4. Добавить сливочный компонент

Добавление сливочного компонента может изменить восприятие вкуса и сделать вкус блюда более мягким. Например, вы пересолили курицу, немного сливок или сливочного масла значительно снизят уровень соли. И еще – сделают ваше мясо более нежным.

Лайфхак №5. Добавить чего-нибудь сладкого (меда или моркови)

Мед, немного сахара и морковь помогут убрать лишнюю соль в соусах или супе. Как и кислые продукты (сок лимона), сладкие также добавляйте понемногу.

Лайфхак №6. Добавьте крахмалистые продукты

Некоторые продукты способны впитывать излишки соли. Это картофель, крахмалистые крупы, макаронные изделия, свежая зелень. В пересоленные первые блюда можно положить несколько измельченных картофелин или 100 г риса. Они вберут в себя лишнюю соль. Если картофель или рис в блюде лишние, то положите картофелину целиком, чтобы потом ее достать, а крупы поместите в суп в тканевом мешочке.

Лайфхак № 7. Добавьте в пересоленное блюдо овощи или крупу

Это хорошо работает с мясом. В фарш можно добавить тертый сырой картофель, репчатый лук, кабачок, морковь или отварной рис. В блюда из мяса или рыбы – сырые овощи и потушить. Так получите основное блюдо и овощной гарнир.

Лайфхак №8. Замочите купленную ветчину

Если вы купили в магазине ветчину или бекон и они пересолены, залейте это водой и оставьте на пару часов. Избыток соли заберет вода.

Лайфхак №9. Следите за ингредиентами

Если в рецепте блюда присутствует соевый соус, оливки, каперсы, рыбные консервы, то и солить, соответственно, нужно меньше. Всегда учитывайте наличие соленых ингредиентов в рецептуре.

Лайфхак №10. Переработайте пересоленное блюдо

Например, из пересоленного фарша можно сделать начинку для пирога, а пересоленный вареный картофель измельчить и пустить на начинку для пирожков или вареников.

По материалам: Еpicurious.com.

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