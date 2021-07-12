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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

14 кухонних лайфхаків, які допоможуть заощадити гроші

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 липня, 15:43
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Ви дізнаєтеся, як правильно використовувати і зберігати продукти. Наприклад, не обов'язково розрізати лимон, щоб отримати сік. Достатньо проколоти його зубочисткою. Яйця збережуться довше, якщо змастити їх олією
Лайфхаки, які допоможуть заощадити гроші
Лайфхаки, які допоможуть заощадити гроші / Фото: freepik.com

Це досить прості лайфхаки, але вони допоможуть заощадити гроші. Ми розповідали, що робити, якщо ви раптом пересолили їжу, тепер дізнаємося, як зберегти ходові продукти набагато довше. Наприклад, залишки шоколадної пасти можна швидко перетворити на молочний коктейль, а майонез – на цікавий соус для салату. Якщо ви поки не придумали, чим зайнятися влітку під час відпустки, ознайомтеся з лайфхаками з нашого календаря.

Лайфхак № 1. Проколіть лимон зубочисткою, щоб отримати сік

Якщо для приготування якоїсь страви вам знадобилося лише кілька крапель лимонного соку, не поспішайте його розрізати. Просто проткніть його зубочисткою і вичавіть необхідну кількість соку. Так фрукт не підсихатиме і псуватиметься.

Лайфхак № 2. Загорніть листовий салат у паперовий пакет

Такий спосіб зберігання салатів найкращий. У папері зелень краще зберігає свою текстуру і соковитість.

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Лайфхак № 3. Зберігайте сир в упаковці

Йдеться про сир у брикетах. Якщо ви не хочете, щоб сир підсихав і швидко псувався, не викидайте відрізану частину упаковки, а закривайте нею сир, що залишився.

Лайфхак № 4. Змащуйте яйця олією

Яйця зберігатимуться набагато довше, якщо ви змажете їх олією перед тим, як відправити в холодильник.

Лайфхак № 5. Перетворіть залишки майонезу на соус

У банці повно залишків майонезу? Тоді можна приготувати заправку для салату, додавши в банку спеції та оливкову олію за смаком.

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Лайфхак № 6. Збризніть лимонним соком розрізаний авокадо

Якщо ви розрізали авокадо і вам потрібна тільки частина, збризніть його лимонним соком і зберігайте плід разом зі шматочком цибулі.

Лайфхак № 7. Зберігайте картоплю з яблуком

Покладіть у пакет з картоплею яблуко. Так ви уникнете появи на ній паростків. Також можна зберігати картоплю поруч з яблуками.

Лайфхак № 8. Приготуйте із залишків шоколадної пасти молочний коктейль

Це коли її залишки неможливо дістати з банки. Влийте в неї гаряче молоко, розмішайте ложкою – і ви отримаєте чудовий молочно-шоколадний коктейль або гарячий шоколад.

Лайфхак № 9. Загорніть живці бананів плівкою або фольгою

Щоби банани довше залишалися свіжими, оберніть живці харчовою плівкою або фольгою.

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Лайфхак № 10. Заморозьте зелень з оливковою олією

Якщо зелень у вас застоюється і жовтіє, подрібніть її та змішайте з оливковою олією. Потім цю суміш розлийте по формах для льоду і відправте в морозильну камеру. Ці кубики можна додавати в страви як соус.

Лайфхак № 11. Зберігайте ананаси догори дриґом

Завдяки такому зберіганню вони швидше дозрівають і стають солодкими.

Лайфхак № 12. Загорніть селеру та броколі в фольгу

Якщо загонути ці овочі в фольгу і покласти в холодильник, можна значно продовжити їхній термін зберігання.

Лайфхак № 13. Відправте крекери в мікрохвильовку, щоб освіжити їх

Текстура цього печива любить високі температури. Якщо крекер став вологим, відправте його в мікрохвильовку на кілька хвилин – вони знову стануть хрусткими. Те ж стосується картопляних чипсів.

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Лайфхак № 14. Допоможіть бананам дозріти за допомогою духовки

Якщо ви купили недозрілі банани, покладіть їх на кілька хвилин у розігріту духовку – вони дозріють.

І як бонус – рецепт лаваша з куркою і сиром – це коли у вас залишилося трохи м'яса, сиру та овочів.

Тут дізнаєтеся, як перевірити свіжість яєць.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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