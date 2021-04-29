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Страсна п'ятниця-2021: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Сьогодні, 13:42

За прикметами, якщо витримати спрагу в Страсну п'ятницю, то жодне пиття не завдасть шкоди організму протягом цілого року

Завтра, 30 квітня, після Чистого четверга, настане Страсна п'ятниця-2021. Це один із найбільш скорботних днів не лише в період Страсного тижня перед Великоднем, а й взагалі в православному календарі, коли церква згадує страждання Ісуса Христа в Його останній день земного життя.

Які традиції збереглися, як правильно поводитися, що можна і навіть потрібно робити в Страсну п'ятницю за народними спостереженнями, дізнайтеся в нашій статті.

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Страсна п'ятниця: головні традиції дня

  • День Страсної п'ятниці повинен пройти в роздумах про страждання і смерть Ісуса Христа, а також у роздумах про власне життя, його сенс, мету, значущість.
  • У цей день слід обов'язково помолитися. Це можна зробити вдома біля ікони, оскільки зараз бажано менше відвідувати церкву через небезпеку поширення коронавірусу і посилених карантинних заходів.
  • У Страсну п'ятницю потрібно дотримуватися найсуворішого посту. Важливо утриматися від вживання їжі до самого вечора, поки в храмах не справлять ритуал винесення плащаниці Христа. Після цього дозволено з'їсти трохи хліба і випити води.
  • За народними прикметами, якщо витримати спрагу в Страсну п'ятницю, то жодне пиття не завдасть шкоди організму протягом цілого року.
  • Матерям-годувальницям рекомендується саме в Страсну п'ятницю відлучити дитину від грудей, якщо підійшов строк. Вважається, що тоді дитина зростатиме сильною і здоровою.

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  • Приділіть час у цей день для допомоги тим, хто її потребує, проявіть турботу і милосердя до близьких і незнайомих людей.
  • У Страсну п'ятницю важливо відмовитися від серйозної і брудної домашньої роботи. День бажано провести тихо і спокійно, без розважальних заходів. Підготовка до Великодня не заборонена, але і небажана. Якщо ви щось не встигли в Чистий четвер, краще продовжити в суботу.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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