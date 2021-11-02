Лікар Комаровський розповів, чому штам Дельта масово поширюється і як це зупинити

Євген Комаровський пояснює різкий сплеск захворюваності на COVID-19 заразністю штаму Дельта та неправильними методами профілактики коронавірусної інфекції.

Вакцинація, яка на сьогоднішній день є найефективнішим методом профілактики ковіда, не допомогла знизити рівень захворюваності не лише через небажання українців робити щеплення. Ми не дотримуємося інших методів протидії коронавірусній інфекції, а саме – методів профілактики поширення штаму Дельта .

Чому так відбувається, кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів у студії програми " Підсумки місяця з доктором Комаровським на телеканалі "Україна 24".

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Чому зростає захворюваність на коронавірус

Дельта, останній із штамів коронавірусу, дуже заразний – тому так багато людей заражаються, незважаючи на те, що ми вже маємо вакцину.

Цей штам дуже заразний, на відміну від інших типів коронавірусу, може передаватися з потоками повітря, – каже Євген Комаровський, – тому крім вакцинації дуже важливо постійно провітрювати приміщення. Те саме стосується громадського транспорту – всі автобуси чи трамваї мають після того, як висадили пасажирів, відстоятися хвилин 15 із відритими вікнами.

Найкращий спосіб контролювати, наскільки рівень кисню в приміщенні відповідає нормі і чи є ризик зараження штамом Дельта – це поставити датчик вуглекислого газу, наголошує кандидат медичних наук. І якщо рівень цього газу в приміщенні занадто високий, то воно погано вентилюється. Отже, рівень поширення тут коронавірусної інфекції надзвичайно високий.

А який рівень кисню у приміщенні – норма?

Для вимірювання концентрації вуглекислого газу в повітрі застосовують одиниці вимірювання РРМ (parts per million або частинок CO2 на мільйон частинок повітря 1000 ppm). Такі датчики обов'язково потрібні у школах, у кожному класі. Тобто якщо прилад покаже 1000 , все гаразд, 1500 – терпимо. А якщо показники вже вищі – треба терміново провітрити помешкання, вивести дітей на вулицю.

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У кожному класі повинен бути датчик вуглекислого газу, і коли рівень СО2 вищий за норму – дітей виводять на вулицю / Фото: freepik.com

Те саме стосується офісів, інших приміщень: найважливіше завдання забезпечити температуру до +22, вологість – 40-60%, і, як уже сказано, РРМ –1000. Тоді не буде масової захворюваності коронавірусом, що викликає саме штам Дельта.

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