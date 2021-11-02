Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚑 Поради лікаря Комаровського
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Догляд за обличчям

Дивне взуття

Доїхати на роботу?

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський розповів, чому штам Дельта масово поширюється і як це зупинити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
2 листопада, 08:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Євген Комаровський пояснює різкий сплеск захворюваності на COVID-19 заразністю штаму Дельта та неправильними методами профілактики коронавірусної інфекції.

Вакцинація, яка на сьогоднішній день є найефективнішим методом профілактики ковіда, не допомогла знизити рівень захворюваності не лише через небажання українців робити щеплення. Ми не дотримуємося інших методів протидії коронавірусній інфекції, а саме – методів профілактики поширення штаму Дельта .

Чому так відбувається, кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів у студії програми " Підсумки місяця з доктором Комаровським на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Чому зростає захворюваність на коронавірус

Дельта, останній із штамів коронавірусу, дуже заразний – тому так багато людей заражаються, незважаючи на те, що ми вже маємо вакцину.

Цей штам дуже заразний, на відміну від інших типів коронавірусу, може передаватися з потоками повітря, – каже Євген Комаровський, – тому крім вакцинації дуже важливо постійно провітрювати приміщення. Те саме стосується громадського транспорту – всі автобуси чи трамваї мають після того, як висадили пасажирів, відстоятися хвилин 15 із відритими вікнами.

Найкращий спосіб контролювати, наскільки рівень кисню в приміщенні відповідає нормі і чи є ризик зараження штамом Дельта – це поставити датчик вуглекислого газу, наголошує кандидат медичних наук. І якщо рівень цього газу в приміщенні занадто високий, то воно погано вентилюється. Отже, рівень поширення тут коронавірусної інфекції надзвичайно високий.

А який рівень кисню у приміщенні – норма?

Для вимірювання концентрації вуглекислого газу в повітрі застосовують одиниці вимірювання РРМ (parts per million або частинок CO2 на мільйон частинок повітря 1000 ppm). Такі датчики обов'язково потрібні у школах, у кожному класі. Тобто якщо прилад покаже 1000 , все гаразд, 1500 – терпимо. А якщо показники вже вищі – треба терміново провітрити помешкання, вивести дітей на вулицю.

Реклама

У кожному класі повинен бути датчик вуглекислого газу, і коли рівень СО2 вищий за норму – дітей виводять на вулицю
У кожному класі повинен бути датчик вуглекислого газу, і коли рівень СО2 вищий за норму – дітей виводять на вулицю / Фото: freepik.com

Те саме стосується офісів, інших приміщень: найважливіше завдання забезпечити температуру до +22, вологість – 40-60%, і, як уже сказано, РРМ –1000. Тоді не буде масової захворюваності коронавірусом, що викликає саме штам Дельта.

Також раніше ми писали чим небезпечно поєднання грипу та коронавірусу.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 листопада
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти