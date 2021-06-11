Щоб вуха і шия не видавали вік: лайфхак від косметолога

Правильно доглядати потрібно не тільки за обличчям, а також шиєю і за ... мочками вух! Що робити, щоб якомога довше виглядати молодше – розповіла косметолог

Щоб шия і вуха не видавали справжній вік, за ними потрібно правильно доглядати Фото: Сьогодні

Очищаючи обличчя вранці і ввечері і накладаючи крем, не забувайте про шию і особливо – про мочки вух. Так-так, наші вуха теж потребують догляду. Навіщо доглядати за вухами, як це правильно робити і які основні помилки в догляді за обличчям і шиєю – розповіла косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім Фото: пресслужба

Навіщо доглядати за мочками вух, вони теж старіють?

Так, наші вуха не "живуть" окремо від всього організму і теж піддаються віковим змінам. Мочки вух старіють і потребують точно такого ж догляду, як і обличчя. Тобто вуха потрібно не тільки мити і чистити ватними паличками, а також протирати мочки тоніком, періодично робити легкий пілінг скрабом, робити маски і наносити крем.

За мочками вух теж треба доглядати, а сережки – частіше обробляти антисептиком Фото: unsplash.com

Зверніть увагу, на те, як виглядає шкіра, яку ми постійно очищаємо, "удобрює" кремом, масажуємо – набагато свіжіше, ніж ті ділянки, яким не дістається такий догляд. А деякі жінки з подивом дізнаються, що вухам теж потрібно приділяти увагу. Якщо не доглядати за мочками вух, але в водночас ретельно стежити за шкірою обличчя, то вуха видадуть ваш вік.

Особливо важливо приділяти увагу мочкам вух тим жінкам, які люблять і постійно носять масивні, важкі сережки. Крім того, що такі сережки розтягують мочки, сприяючи їх більшій в'ялості, старінню, довгі сережки – ще й "рай" для бактерій.

Краще знімати довгі, важкі сережки на ніч. І як мінімум раз на 3 дня їх потрібно повністю "купати" в хлоргексидині або іншому антисептичному розчині. Також потрібно обробляти антисептиком самі дірочки у вухах. Якщо ж мочки занадто обвисли, то краще відмовитися від важких сережок взагалі.

При вираженому опущенні лінії обличчя, так званих "бульдожих щоках" такі сережки ще більше підкреслять і додадуть віку. Особливо якщо нижня частина обличчя важка, є друге підборіддя. Краще робити вибір на користь "цвяшків", кілець або інших менш потужних сережок. Крім вух важливо не забувати про шкіру шиї і навколо очей – тут вона найбільш ніжна і може "з головою" видати ваш вік.

А які помилки в догляді за шиєю та обличчям?

Як на шию, так і на обличчя жінки часто наносять крем неправильно. Часто без нанесення крему залишаються важливі ділянки, де шкіра тонка, рухлива і швидко з'являються зморшки. На ділянки скул, ближче до шиї, теж важливо наносити крем – аж до самих вух. Взагалі доглядовий крем наноситься максимально близько до вух і лінії росту волосся.

Крем на шию наносять до лінії намиста, спереду і з боків Фото: Сьогодні

Лайфхак – використовувати для шиї той же крем, що і під очі. Крем на шию слід наносити пощипуючими рухами до "лінії намиста", тобто до видимих напівкруглих зморшок на шиї. І на бічні сторони шиї – теж.

Ще жінки іноді дуже старанно наносять крем під очі. Тому ось вам ще один лайфхак – наносите на ці ніжні ділянки будь-який уходовой засіб середніми, а ще краще – безіменними пальцями. Тому що вони менш контрольовані нами ніж вказівні, відповідно, ми легше будемо торкатися до шкіри.

Наносите крем під очі безіменними пальцями, так ви менше травмуєте шкіру Фото: Сьогодні

Спочатку наносять крем під нижню повіки, потім на область скула-скроня, потім брови: тут використовуємо техніку "просто витерли", тобто провели по бровах пальцями і все. Верхню повіку обтяжувати не потрібно, тобто сюди крем не неносимо і не масажуємо.

Нагадаємо, раніше ми писали, як швидко позбутися від синців під очима.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися