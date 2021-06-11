Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Щоб вуха і шия не видавали вік: лайфхак від косметолога

Сьогодні, 16:10

Правильно доглядати потрібно не тільки за обличчям, а також шиєю і за ... мочками вух! Що робити, щоб якомога довше виглядати молодше – розповіла косметолог

Щоб шия і вуха не видавали справжній вік, за ними потрібно правильно доглядати
Щоб шия і вуха не видавали справжній вік, за ними потрібно правильно доглядати
Фото: Сьогодні

Очищаючи обличчя вранці і ввечері і накладаючи крем, не забувайте про шию і особливо – про мочки вух. Так-так, наші вуха теж потребують догляду. Навіщо доглядати за вухами, як це правильно робити і які основні помилки в догляді за обличчям і шиєю – розповіла косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім
Яна Коркодім
Фото: пресслужба

Навіщо доглядати за мочками вух, вони теж старіють?

Так, наші вуха не "живуть" окремо від всього організму і теж піддаються віковим змінам. Мочки вух старіють і потребують точно такого ж догляду, як і обличчя. Тобто вуха потрібно не тільки мити і чистити ватними паличками, а також протирати мочки тоніком, періодично робити легкий пілінг скрабом, робити маски і наносити крем.

За мочками вух теж треба доглядати, а сережки – частіше обробляти антисептиком
За мочками вух теж треба доглядати, а сережки – частіше обробляти антисептиком
Фото: unsplash.com

Зверніть увагу, на те, як виглядає шкіра, яку ми постійно очищаємо, "удобрює" кремом, масажуємо – набагато свіжіше, ніж ті ділянки, яким не дістається такий догляд. А деякі жінки з подивом дізнаються, що вухам теж потрібно приділяти увагу. Якщо не доглядати за мочками вух, але в водночас ретельно стежити за шкірою обличчя, то вуха видадуть ваш вік.

Особливо важливо приділяти увагу мочкам вух тим жінкам, які люблять і постійно носять масивні, важкі сережки. Крім того, що такі сережки розтягують мочки, сприяючи їх більшій в'ялості, старінню, довгі сережки – ще й "рай" для бактерій.

Краще знімати довгі, важкі сережки на ніч. І як мінімум раз на 3 дня їх потрібно повністю "купати" в хлоргексидині або іншому антисептичному розчині. Також потрібно обробляти антисептиком самі дірочки у вухах. Якщо ж мочки занадто обвисли, то краще відмовитися від важких сережок взагалі.

Читайте також:
Як залишатися молодим: ТОП-6 поганих звичок, які вас старять

При вираженому опущенні лінії обличчя, так званих "бульдожих щоках" такі сережки ще більше підкреслять і додадуть віку. Особливо якщо нижня частина обличчя важка, є друге підборіддя. Краще робити вибір на користь "цвяшків", кілець або інших менш потужних сережок. Крім вух важливо не забувати про шкіру шиї і навколо очей – тут вона найбільш ніжна і може "з головою" видати ваш вік.

А які помилки в догляді за шиєю та обличчям?

Як на шию, так і на обличчя жінки часто наносять крем неправильно. Часто без нанесення крему залишаються важливі ділянки, де шкіра тонка, рухлива і швидко з'являються зморшки. На ділянки скул, ближче до шиї, теж важливо наносити крем – аж до самих вух. Взагалі доглядовий крем наноситься максимально близько до вух і лінії росту волосся.

Крем на шию наносять до лінії намиста, спереду і з боків
Крем на шию наносять до лінії намиста, спереду і з боків
Фото: Сьогодні

Лайфхак – використовувати для шиї той же крем, що і під очі. Крем на шию слід наносити пощипуючими рухами до "лінії намиста", тобто до видимих напівкруглих зморшок на шиї. І на бічні сторони шиї – теж.

Ще жінки іноді дуже старанно наносять крем під очі. Тому ось вам ще один лайфхак – наносите на ці ніжні ділянки будь-який уходовой засіб середніми, а ще краще – безіменними пальцями. Тому що вони менш контрольовані нами ніж вказівні, відповідно, ми легше будемо торкатися до шкіри.

Наносите крем під очі безіменними пальцями, так ви менше травмуєте шкіру
Наносите крем під очі безіменними пальцями, так ви менше травмуєте шкіру
Фото: Сьогодні

Спочатку наносять крем під нижню повіки, потім на область скула-скроня, потім брови: тут використовуємо техніку "просто витерли", тобто провели по бровах пальцями і все. Верхню повіку обтяжувати не потрібно, тобто сюди крем не неносимо і не масажуємо.

Нагадаємо, раніше ми писали, як швидко позбутися від синців під очима.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція Чому сонцезахисний крем потрібен не тількі на пляжі 70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен вітамін D Все, що потрібно знати про целюліт та як зробити шкіру знову гладкою Що таке фотостаріння шкіри та які продукти його сповільнять
шея молодість шкіра косметологія вуха уход за лицом
Реклама

Новини партнерів

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео

Популярні статті

Вчора, 15:30Зірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

Вчора, 15:26Смачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

Вчора, 14:00Здорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

Вчора, 13:59Психо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

Вчора, 12:06Зірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

Вчора, 11:43Travel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та які його лікувальні властивості

Вчора, 08:51Фаново

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс

Вчора, 07:10Events

З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

Вчора, 05:20Фаново

Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

9 червняПсихо

Потужні ритуали для молодика 10 червня

9 червняСмачно

Десерти з кислинкою – 5 апетитних рецептів з чорницею

9 червняEvents

Вознесіння Господнє: чого не можна робити цього дня

8 червняСмачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

8 червняЗірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

8 червняМодно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

8 червняФаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

Новини партнерів

Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
З серветкою на голові. Кіркорова сфотографували на пляжі в Дубаї
З серветкою на голові. Кіркорова сфотографували на пляжі в Дубаї
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти