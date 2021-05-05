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Друзі целюліту та зморшок: які продукти псують шкіру і чим їх замінити

Сьогодні, 14:30

Швидкі вуглеводи сушать шкіру, призводять до целюліту і передчасних зморшок. Щоб шкіра сяяла молодістю, варто перестати їсти цукор і продукти з консервантами

Надлишок глюкози в нашому раціоні – справжній бич для шкіри. Улюблені пакетовані соки, цукор, цукерки не тільки сприяють набору зайвої ваги , вони забирають у нас молодість і красу. Які продукти шкідливі для шкіри, до яких проблем призводить їх вживання і як врятувати ситуацію – розповіла фізіотерапевт, масажист Тетяна Ронжина .

Тетяна Ронжина
Тетяна Ронжина
Фото: пресслужба

Для шкіри небезпечний тільки цукор або інші продукти теж?

Глюкоза і інші швидкі вуглеводи, яку ми споживаємо разом з соками, фруктами, ягодами, цукром і кондитерськими виробами в тому числі – один з джерел енергії. Але разом з тим цей швидкий вуглевод при зайвому його вживанні шкодить нашій шкірі. Чим частіше ви кладете цукру до чаю або кави, а ще якщо вприкуску з цукеркою або солодкою булочкою – тим більше надлишку глюкози буде в вашому організмі. Солодка газована вода, пакетовані соки, кондитерка та інші продукти, в яких є цукор і консерванти – кетчупи, соуси і так далі теж шкідливі. Це не тільки зайва вага або целюліт.

Ок, і чим же небезпечні для шкіри такі продукти?

Надлишок глюкози посилює липогенез, кажучи простіше прискорює процес запасу енергії у вигляді жиру. Чим більше концентрація глюкози в тканинах, тим гірше відбувається синтез колагену. А цей білок і так з віком виробляється повільніше. Він – основа сполучної тканини, відповідає за міцність і еластичність нашої шкіри. Крім того, що шкіра втрачає еластичність, надлишок глюкози в ній – хороше живильне середовище для різних збудників. Тому чим більше у вашому раціоні цукру, варення, цукерок, солодкої кондитерки і напоїв, тим вище ризик появи прищів і розвитку гнійничкових шкірних хвороб. Особливо у людей зі схильністю до цього (акне, підліткові прищі, шкірні хронічні захворювання).

Надмірна любов до солодощів може обернутися целюлітом і зморшками
Надмірна любов до солодощів може обернутися целюлітом і зморшками
Фото: unsplash.com

Надлишок в раціоні швидких вуглеводів веде до того, що поверхневий шар шкіри не тільки покривається целлюлитною "апельсинової скоринкою" пересихає, але також стає більш тонким, менш пружним і еластичним. Шкіра лущиться, стає більш "беззбройною" перед інфекціями. Також починають з'являтися передчасні зморшки, особливо в куточках губ і очей. А ще надлишок швидких вуглеводів веде до м'язової слабкості, швидкої стомлюваності, апатії.

Але швидкі вуглеводи нам все одно потрібні для енергії, що ж робити?

Кращий спосіб – це відмовитися від цукру, продуктів, що містять консерванти, постаратися як мінімум знизити в своєму раціоні кількість цукерок і кондитерських виробів. Дорослій звичайній людині, якщо вона посилено не займається спортом і важкою фізичною працею, потрібно 300 – 400 г вуглеводів на добу. На частку простих вуглеводів, відповідно до рекомендацій ВООЗ, має припадати не більше 10% від усіх отриманих вуглеводів, а це всього 30-40 г.

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Якщо в день людина їсть приблизно 550 г овочів, близько 250 г фруктів і ягід, 20 г сухофруктів або меду, 250 г хліба або каш / макаронів / бобових / картоплі (на вибір – не всі відразу), то такий раціон як раз і складе майже 40 г простих вуглеводів. Тобто цукор або цукерка до чаю – зайве.

Але що робити якщо я не можу без солодкого?

Звичайно, повністю собі відмовляти в такій бажаній цукерці або свіжій випічці не варто. Але не потрібно робити це постійно – в нашій їжі повнісінько продуктів з солодким смаком. При правильному розподілі їжі, а особливо – вуглеводної протягом дня, ні цукор, ні його замінники вам не знадобляться. Можна перейти на мед, він легше засвоюється, але знову ж таки, тут головне знати міру і не забувати, що цей продукт – досить поширений алерген.

Якщо організм вимагає солодкого – то дайте, проте не перестарайтеся з кількістю і частотою вживання.

Здоровий організм справляється з фруктозою і глюкозою, яка міститься в продуктах, важливо не переборщити. Ідея ж обдурити організм, переходячи від однієї шкідливої солодощі до іншої і з'їдаючи всього маленький шматочок – провальна. Тому що рецептори реагують на солодкість, але звичних калорій при цьому не отримують. В результаті є хотітиметься ще більше. Якщо ви все-таки вирішили замість цукру використовувати замінники, то звертайте увагу на склад і віддавайте перевагу максимально природним компонентам. А також не забувайте дбати про шкіру згідно її типу, не забувати про масаж і очищають процедури – і будете виглядати свіжіше і молодше!

Нагадаємо, раніше ми також писали про те, чим замінити цукор .

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