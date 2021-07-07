Що важливо знати жінкам, які планують стати мамою після 40 років – поради гінеколога

Жінкам, які планують пізні пологи, потрібно спочатку досліджувати здоров'я, загальне соматичне, щоб не було важких хронічних хвороб

Як стати мамою в 50 років - особистий досвід українки / Фото: скриншот

8 років тому Алла Пугачова приголомшила новиною – в 64 роки вона стала мамою. Двійнят народила сурогатна мати. Свої яйцеклітини співачка заморозила ще, коли їй було 46 років. Первісток Джанет Джексон з'явився на світ в 50. Чи робила вона процедуру еко, співачка не коментує. У 50 стала мамою і відома модель Наомі Кемпбелл, лле подробиць зірка теж не розкриває. Як живеться молодим матусям, яким далеко за 40 років і як зважитися народжувати в цьому віці – далі в матеріалі.

Що важливо знати жінкам, які планують народжувати після 40 років

За словами акушера-гінеколога В'ячеслава Камінського, жінкам, які планують пізні пологи, потрібно спочатку досліджувати здоров'я, загальне соматичне, щоб не було важких хронічних хвороб. Адже вони зменшують ймовірність зачаття, вагітності, виношування і народження здорової дитини.

І ще важливий факт, нагадують медики, з віком у жінок зменшується резерв яйцеклітин. Тому зростають ризики хромосомних аномалій. Щоб попередити генетичні поломки, фахівці наполегливо радять завчасно здавати спеціальні аналізи.

У Мережі оцінили талант сина Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Головний спеціаліст з акушерства та гінекології Національної академії медичних наук Юлія Давидова рекомендує пройти жінкам інвазивне дослідження, яке полягає в тому, що береться зразок тканини або плацентарної або пуповинної крові для того, щоб визначитися принаймні три важких патології.

А ось тим, кому резерв організму не дозволяє народити самостійно, лікарі радять звернутися до репродуктолога. У спеціалізованих клініках морозять свої і донорські яйцеклітини. Вартість такої кріопроцедури від 35 тисяч гривень. Чекати свого часу заморожені яйцеклітини можуть десятиліттями.

І це жодним чином не впливає на виношування. На нього впливає загальний соматичний статус жінку, запевняє акушер-гінеколог і репродуктолог Вероніка Уланова.

Як стати мамою після 40 років – особистий досвід українок

Чотири дні тому мамою стала Олена. Їй 44, старшій дочці 23. Народити вдруге мріяла давно – не виходило, але віра і уважне ставлення до здоров'я допомогли. За словами жінки, важливо усвідомлено пройти всі обстеження.

Своє материнство на потім відклала і киянка Ольга. Весь час до народження сина працювала, вивчала світ. Первісток з'явився, коли їй було 43 роки. За кілька місяців – Олі виповнюється 50 років. Шлях материнства, зізнається жінка, непростий і потрібно мати дуже хороший фінансовий тил, щоб в момент, коли у вас немає підтримки інших людей, у вас була фінансова можливість цю підтримку отримати в найманій робочій силі.

Післяпологовий стрес, гормональні вікові гойдалки, фінансові питання – все має значення. Тому народження дитини має бути дуже бажаним і дуже відповідальним.

Киянка Тетяна стала мамою двійні в 50 років і каже, що у неї відкрилось дихання на повторне життя і молодість. До вагітності, каже, готувалася заздалегідь: останні 2 роки плавала, чистила печінку, пила вітаміни, віджималася, присідала, качала м'язи живота.

Збільшує шанси народити позитивний настрій і звичайно віра, що все буде добре. Навіть коли лікарі безсилі, природа може підказати, що все можливо.

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