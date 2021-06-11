Чи можна спланувати стать дитини за допомогою гаджетів – відповідь репродуктолога

Лікарі і вчені стверджують, що заздалегідь спланувати стать дитини поки неможливо. Але є кілька дієвих методів для планування вагітності

Як правильно планувати вагітність Фото: Unsplash

Більшість українців вже не уявляють своє життя без гаджетів і корисних додатків. У телефонах жінок є календарі, які підказують вдалі дні для вагітності. А в інтернеті є сотні методів, щоб спланувати стать дитини. Репродуктолог Олександр Дарій і завідувач жіночої консультації Сергій Бакшеєв в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів, що з цього правда, а що міф, і чи можливо спланувати стать дитини.

Чи можна спланувати стать дитини за допомогою технологій

Мільйони жінок у всьому світі мріють стати мамами. І поки хтось живе надією і покладається на вищі сили, є ті, хто навіть стать дитини хоче спланувати заздалегідь. Однак фахівці запевняють – поки технологій, які дозволили б спланувати стать дитини, не існує, інакше вони були б маркетинговими, але ніяк не в вільному доступі.

Як правильно планувати вагітність

Отже, заздалегідь спланувати стать дитини неможливо. Але є кілька дієвих методів для планування вагітності.

"Мають значення анатомічні особливості будови жіночого організму. Для того, щоб ефективніше було одне положення при закінченні статевого життя, або інше положення. Це все дуже важливо, але не впливає на планування статі, це впливає на ймовірність настання вагітності", – коментує репродуктолог Олександр Дарій.

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Чи допомагають планувати вагітність спеціальні додатки

А ось що стосується мобільних додатків для відстеження овуляцій, вони дійсно працюють!

"Сучасні менструальні календарі виходять на рівень інтелектуальних календарів і порад на рівні медичних працівників. Я можу сказати, що не тільки додатки для відстеження овуляції, а й медичні калькулятори для професійної роботи застосовуються лікарями нашої жіночої консультації", – розповів завідувач жіночої консультації Сергій Бакшеєв.

Однак і тут є свої нюанси. Цей календар буде корисним для середньостатистичної жінки, яка не має проблем з жіночим здоров'ям.

"Я рекомендую використовувати інформацію від лікаря – він повинен сказати, який у вас цикл, і порадить конкретний додаток, щоб орієнтуватися, коли найбільш ймовірний час дня настання вагітності", – коментує репродуктолог.

Отже, ніхто не може спланувати стать дитини, крім природи! Але для того, щоб завагітніти, є багато методик і навіть додатків в ваших смартфонах, які можуть допомогти.

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