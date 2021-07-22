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7 порад, як зберегти мозок здоровим до старості

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
22 липня, 17:00
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Здорове харчування, спорт і збір пазлів допоможуть нашому мозку залишатися в робочому стані. У Всесвітній день мозку вчимося піклуватися про цей важливий орган
Раціональне харчування, пазли, головоломки і фізична активність збережуть молодість мозку
Раціональне харчування, пазли, головоломки і фізична активність збережуть молодість мозку / Фото: Сьогодні

Щоб в старості не розвинулася деменція, приділяти увагу здоров'ю мозку потрібно з самого дитинства. Цей головний орган центральної нервової системи контролює більшість функцій в нашому організмі. Хоч мозок не є м'язом і складається з мільйонів нейронів, його обов'язково потрібно тренувати , "годувати" і влаштовувати плановий "чек-ап": як це робити, розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ сьогодні, 22 липня, у Всесвітній день мозку.

А ми зібрали 10 лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярними в медіа і хто задає моду.

Що робити, щоб мозок добре працював до самої старості

Мозку потрібна активність не тільки розумова, а й фізична. Рада №1 – займайтеся "зарядкою" для розуму : Читайте, вирішуйте головоломки, вчіть мови, збирайте пазли, кубик-рубика, грайте на інструментах.

Не менш корисно – грати в шахи, розгадувати кросворди, при такій активності відбувається "прокачування" стратегічного мислення, тренувати і розвивати яке дуже корисно для мозку. Доведено, що таке тренування мозку уповільнює вікові погіршення його стану і підтримує когнітивні здібності. А вони мають тенденцію з віком знижуватися.

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Рада № 2 – не забувайте про фізнагрузкі. Зарядка або спорт допомагають знизити кров'яний тиск, ризики виникнення серцево-судинних захворювань. Щоб підтримувати нормальний приплив крові до мозку і уникнути інсульту виберіть вид активності, який подобається саме вам: біг, прогулянка на свіжому повітрі, йога, танці тощо. Головне, щоб такі заняття були регулярними. Крім активного відпочинку, обов'язково потрібно добре висипатися.

Чому ж для мозку важливий сон і екологія

Рада № 3 – повноцінно спите і висипайтеся. Регулярність спокійного сну позбавляє мозок від продуктів обміну і оптимізує пам'ять. Тому повноцінно висипатися – важливо не тільки для мозку і його здоров'я, а ще імунітету і багатьох інших органів. Здоровий сон допомагає бути уважним, зосередженим і здатним приймати зважені рішення.

Хоча різним віковим групам потрібна різна кількість сну, загальна рекомендація – не менше 7 годин на добу.

Рада № 4 – намагайтеся знижувати шкоду від поганої екології . Брудна вода, шкідливі продукти, погане повітря призводять до неврологічних хвороб, інсультів, порушень розвитку нервової системи і нейродегенеративних розладів.

Заняття екстремальним спортом веде до постійних травм голови, а це шкідливо для мозку
Заняття екстремальним спортом веде до постійних травм голови, а це шкідливо для мозку / Фото: AFP

Рада № 5 – намагайтеся уникати травм. Від випадкової травми не застрахований ніхто, а ось постійне заняття екстремальним спортом і тому подібні захоплення чреваті постійними травмами голови. Все це створює шкідливі умови для клітин мозку. Також мозок страждає від жорстких дієт і нераціонального харчування

Які ж продукти корисні для мозку

Рада № 6 – харчуйтеся раціонально і відмовтеся від шкідливих звичок. Збалансоване харчування, що включає різноманітні фрукти, овочі, білки і цільнозернові продукти, живить не тільки тіло, а й мозок. Вживайте яйця, хліб з борошна грубого помелу, сочевицю, жирну морську рибу, яблука, волоські горіхи. Знижуйте кількість оброблених продуктів, зменшуйте в раціоні сіль, цукор, алкоголь, кидайте курити.

Жирна морська риба, овочі, зелень дуже потрібні для живлення клітин мозку
Жирна морська риба, овочі, зелень дуже потрібні для живлення клітин мозку / Фото: unsplash.com

Куріння, як відомо, дуже негативно впливає на наше здоров'я. Але навіть якщо ви не курите, то проходити профілактичні огляди потрібно, навіть коли нічого не болить: це допомагає помітити проблему на самому початку і успішно її лікувати. Рада № 7 – обов'язково моніторьте свій стан здоров'я. Проводити медичні "чек-апи" важливо і для здоров'я мозку. Не чекайте критичний момент, коли щось заболить або трапиться, проходите профілактичні огляди і вчасно звертайтеся за медичною допомогою.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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