Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Black Friday 2021

Модний пуховик

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Спортивний шик: Dior випустили нові жіночі кросівки вартістю 32 тис. гривень (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
24 листопада, 14:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Взуття призначене для бігу, але виграшно виглядатиме і на вечірці
Креативний директор Dior презентувала нові жіночі кросівки
Креативний директор Dior презентувала нові жіночі кросівки / Фото: dior.com

Dior представив нові жіночі кросівки Vibe Sneaker, що поєднують у собі вишукану елегантність та спортивну стійкість, оскільки модель позиціонує себе як бігова. Зазначимо, що бренд також випустив святковий набір косметики.

Надихнувшись Asics та New Balance, креативний директор Dior Марія Грація Кюрі презентувала нові жіночі кросівки Vibe Sneaker, які нічим не поступаються згаданим вище брендам.

Реклама

Dior представили нові кросівки
Dior представили нові кросівки / Фото: dior.com

У кросівках гармонійно поєднуються елементи dad shoe та футуристичного бігового взуття. Верхня частина складається з прозорої гуми та вже звичних в іншому взутті бренду технічних сітчастих вставок, а також шкіряних оздоблень. Язичок традиційно прикрашений написом "Christian Dior", а задник – фірмовою для французького дому зіркою.

Кросівки Dior представлені у двох кольорах
Кросівки Dior представлені у двох кольорах / Фото: dior.com

Реклама

Кросівки Vibe Sneaker представлені у двох кольорах – золотистому і сріблясто-білому. Таке взуття гармонійно і багато виглядатиме з будь-яким одягом.

Кросівки Dior доступні на продаж
Кросівки Dior доступні на продаж / Фото: dior.com

Ціна кросівок 32 800 грн
Ціна кросівок 32 800 грн / Фото: dior.com

Реклама

Vibe Sneaker продаються у фірмових бутиках та на сайті Dior за ціною 32 800 грн.

Над новою моделлю кросівок працювала Марія Грація Кьюрі
Над новою моделлю кросівок працювала Марія Грація Кьюрі / Фото: Инстаграм

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
22 - 28 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти