Як має виглядати чоловік за версією Dolce & Gabbana – дивіться нову колекцію

Поки ви дивилися нову чоловічу колекцію Prada сезону осінь 2022 у Мілані, представили своє бачення чоловічої моди Dolce&Gabbana в колекції осінь-зима 2022-2023. Любов бренду до яскравого шоу ніколи не вичерпає себе. Швидко вловивши смаки та переваги покоління Z та його жагу ефектних жестів у моді, дизайнери влаштували для чоловіків театральний переворот.
Щоб не відставати від трендів, дизайнери запросили на шоу майбутнє подружжя Меган Фокс та Колсона Бейкера. Під пильним поглядом актриси, репер йшов подіумом, ніби він народився на ньому.
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За шоу Machine Gun Kelly змінив 3 вбрання. Виступ співака був лише кульмінацією шоу, побудованого на багаторівневій співпраці з іншими багатообіцяючими мистецькими талантами.
Майстер різьблення по дереву Рокко Пеццелла отримав повну свободу дій, щоб прикрасити величезні спортивні штани та збільшені, роздуті штани, які були одним із естетичних натяків колекції на світ метасвіту, який дизайнери готові досліджувати.
Ідея однорідного, візуально узгодженого гардеробу застаріла, бо все підходить всім, усе протилежне до всього. Важлива особистість, ставлення, спосіб життя.
– розповіли про нову колекцію дизайнери Dolce & Gabbana.
Особлива увага приділялася гламурному еко-хутро. Відмовившись від використання натурального хутра, Дольче та Габбана не відмовилися від чуттєвості та візуального впливу, який він може передати.
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