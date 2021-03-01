Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вайб 70-х: трендові ідеї весняного манікюру

Сьогодні, 16:47

Цієї весни на нігтях модно носити хвилі і різнокольорові візерунки

Ми вже розповідали і показували, який манікюр зробити на 8 Березня в 2021 році. Сьогодні ми ділимося ще кількома трендовими ідеями nail арту, які підійдуть не тільки до весняного свята, а й будуть актуальні весь сезон.

Нагадаємо, що модна палітра цього року представлена червоним, бузковим, сірим, жовтим і зеленим кольорами. В манікюрі можна використовувати ці кольори, а також їхні відтінки, як яскраві, так і приглушені.

Трендовий весняний манікюр 2021

Якщо хочеться малюнків, слід обирати квіти або абстракції, хвилі, смужки, графіку, анімалістичні візерунок. Любителькам класики личитиме френч із взагалі будь-яким кольором, та й нюд, як зазвичай, в моді.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Читайте також:
Макіяж на 8 Березня: модні ідеї на будь-який смак

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Дуже популярний зараз манікюр, натхненний епохою 70-х – це матові або глянцеві ліловий, коричневий, синій, помаранчевий кольори, в тандемі одне з одним або окремо, нанесені на нігті у вигляді хвиль, кола, ламаних ліній.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ефектно виглядає такий малюнок на довгих нігтях загостреної або мигдальної форми, а також квадратних. Але це не означає, що через короткі нігті потрібно відмовлятися від красивого манікюру.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

На нашому сайті також дізнайтеся, які вії зараз в тренді: природні або накладні, і як визначитися з вибором.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фісташковий вінтаж і коричневий ретро: ТОП-5 фешн-трендів цієї весни Ідеальний денім: наймодніші джинси 2021 року з готовими образами Пробачити і забути: головні антитренди 2021 року
манікюр тренди
Реклама

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Смачно

Десерт на 8 Березня: тарталетки із заварним кремом і малиною

Сьогодні, 13:57Events

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

Сьогодні, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Сьогодні, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Сьогодні, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Сьогодні, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

Вчора, 19:16Events

З першим днем весни: короткі привітання і смс

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:15Психо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

Вчора, 05:05Events

28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

27 лютогоЗірково

Шокуюча Бабка і танго Каменських з Поляковою: яким був шостий ефір шоу "Маска"

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоЗірково

NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

27 лютогоФаново

Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

27 лютогоЗірково

Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти