Вайб 70-х: трендові ідеї весняного манікюру

Цієї весни на нігтях модно носити хвилі і різнокольорові візерунки

Ми вже розповідали і показували, який манікюр зробити на 8 Березня в 2021 році. Сьогодні ми ділимося ще кількома трендовими ідеями nail арту, які підійдуть не тільки до весняного свята, а й будуть актуальні весь сезон.

Нагадаємо, що модна палітра цього року представлена червоним, бузковим, сірим, жовтим і зеленим кольорами. В манікюрі можна використовувати ці кольори, а також їхні відтінки, як яскраві, так і приглушені.

Трендовий весняний манікюр 2021

Якщо хочеться малюнків, слід обирати квіти або абстракції, хвилі, смужки, графіку, анімалістичні візерунок. Любителькам класики личитиме френч із взагалі будь-яким кольором, та й нюд, як зазвичай, в моді.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Дуже популярний зараз манікюр, натхненний епохою 70-х – це матові або глянцеві ліловий, коричневий, синій, помаранчевий кольори, в тандемі одне з одним або окремо, нанесені на нігті у вигляді хвиль, кола, ламаних ліній.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ефектно виглядає такий малюнок на довгих нігтях загостреної або мигдальної форми, а також квадратних. Але це не означає, що через короткі нігті потрібно відмовлятися від красивого манікюру.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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