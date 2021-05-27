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Зірка Друзів шаленіє від Бреда Пітта

Сьогодні, 21:31

Акторка Дженніфер Еністон дала відверте інтерв'ю, в якому її попросили назвати улюблених запрошених зірок популярного ситкому за всю його історію

Бред Пітт в серіалі "Друзі"
Бред Пітт в серіалі "Друзі"
Фото: etonline.com

В інтерв'ю Access Hollywood 52-річна Дженніфер Еністон без вагань відповіла, що саме Бред Пітт був одним з її найулюбленіших гостей культового серіалу, в якому вона знімалася з 1994 по 2004 рік.

"Містер Пітт був прекрасний", – сказала акторка.

Нагадаємо, що Еністон і Пітт були одружені з 2000 по 2005 рік.

Тим часом довгоочікуваний спеціальний випуск серіалу "Друзі" вже доступний для перегляду на OLL.TV.

"Друзі: Возз'єднання"
дивiться на olltv
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Через 17 років Рейчел, Джоуї, Фібі, Чендлер, Моніка і Росс знову повертаються на знімальний майданчик. Нас чекають спогади про минуле, відтворені декорації квартир героїв, кафе Central Perk, знаменита вікторина від Росса, улюблена I`ll Be There For You і ціле сузір'я запрошених гостей, серед яких Девід Бекхем, Кіт Гарінгтон, Різ Візерспун, Кара Делевінь, Джастін Бібер, Сідні Кроуфорд, Леді Гага, BTS і телеведучий Джеймс Корден.

Всі сезони серіалу Друзі ви також можете подивитися на OLL.TV.

Раніше ми показали, як змінилися актори серіалу "Друзі" з моменту виходу 1 сезону.

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Джерело: etonline.com
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