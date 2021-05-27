Вийшов спецепізод Друзі: Возз'єднання. Ось 10 головних моментів, які змусять вас посміхнутися

Рідко можна побачити, як всі шість головних акторів збираються разом, тому ток-шоу у всіх сенсах стало незабутнім і унікальним. Цей випуск змусить розплакатися кожного

Сьогодні на HBO Max і OLL.TV відбулася прем'єра спецвипуску серіалу "Друзі", в якому через 17 років на екрані возз'єдналися всі шість акторів. Рейчел, Моніка, Росс, Чендлер, Фібі і Джоуї повернулися на той самий легендарний диван на тлі фонтану, який глядачі бачили протягом 10 сезонів популярного серіалу.

"Друзі: Возз'єднання" Фото: oll.tv

Разом з шістьма акторами в спецепізоде знялися і самі творці серіалу, а також ведучий Джеймс Корден і інші запрошені зірки, включаючи Леді Гагу і Різ Візерспун. У підсумку вийшло напрочуд емоційне ток-шоу, наповнене несподіваними одкровеннями, спогадами та емоціями акторів.

Ось 10 найяскравіших моментів і фактів з спецепізоду "Друзі: Возз'єднання".

1. Автори серіалу написали його, надихнувшись своїм життям

Шоураннер Марта Кауффман і Девід Крейн фактично писали серіал зі свого життя. Коли їм були за 20, вони жили в Нью-Йорку і у них було своє близьке коло друзів. Всі разом вони переживали те, через що потім проходили герої серіалу, – відносини, робота, різні злети і падіння, з яким стикається кожен в молодому віці.

"Ми писали героїв з наших родичів, друзів. Чендлер – це один мій друг. Загалом, ми писали, як то кажуть, з життя", – поділилася Марта Кауфман.

За словами Девіда, якщо коротко описати всю ідею серіалу, то це історія про той період в житті, коли ваші друзі були вашою родиною.

"Друзі: Возз'єднання" Фото: oll.tv

2. Актори не можуть згадати деякі епізоди

Меттью Перрі, який боровся з наркотичною залежністю, раніше заявляв, що не пам'ятає три роки свого життя під час зйомок "Друзів". Але виявилося, що і у інших провали в пам'яті. Коли Дженніфер Еністон згадувала "Епізод з грою в м'яч", де герої грають в м'яч, не гублячи його на підлогу протягом декількох годин, Девід Швіммер був спантеличений.

"Я цього не пам'ятаю", – прямо так і сказав актор, зазначивши, що не переглядав серіал цілих 17 років.

А потім Ліза Кудроу шокувала тим, що взагалі не бачила деякі сезони.

3. Дженніфер Еністон і Девід Швіммер по-справжньому були закохані

На зйомках першого сезону "Друзів" актори дійсно відчували один до одного сильну закоханість. Але так сталося, що то Джен, то Девід перебували у відносинах з кимось іншим, тому справжній роман за кадром так і не відбувся.

4. Меттью Перрі залежав від сміху глядачів

Виконавець ролі вічно саркастичного Чендлера Бінга Меттью Перрі розповів, що він завжди шукав емоційного відгуку у живій аудиторії. За зйомками серіалу спостерігали справжні глядачі, сміх яких ви і могли чути за кадром.

"Я відчував, що помру, якщо вони не сміються", – говорить він. "І це, звичайно, шкідливо. Але я іноді говорив рядок, і вони не сміялися, і я спітнів, і у мене почалися судоми. Якби я не отримував сміх, який повинен був отримати, я б міг зійти з розуму", – зізнався Меттью Перрі.

Меттью Перрі плаче в спецепізоді "Друзів" Фото: oll.tv

5. Лізу Кудроу на роль Фібі порекомендував чоловік творця серіалу

Мало хто знає, що до "Друзів" Ліза Кудроу грала офіціантку по імені Урсула Буффе в серіалі "Без розуму від тебе". Чоловік шоураннер "Друзів" Девіда Крейна був творцем цього серіалу, тому сміливо порекомендував Лізу на роль Фібі. Цього яскравого і незвичайного персонажа дійсно мало хто зміг би зіграти.

А Леді Гага, яка стала запрошеної гостею в спецепізоді, заспівала з Лізою Кудроу її знамениту дивну пісню-баладу "Драна кішка". Вийшло дуже душевно.

6. Метт Леблан конкурував з актором, який потім зіграв його двійника

Навколо вибору акторів на ролі дійсно ходить багато цікавих історій. Наприклад, Кортні Кокс спочатку хотіли взяти на роль Рейчел (уявіть, що Джен Еністон могла б і не з'явитися в серіалі). А ось на роль Джоуї, якого зіграв Метт Леблан, претендувало чимало красенів. У результаті роль дісталася саме йому, тому що актор виявився найкумеднішим і найщирішим з усіх (він прийшов на кастинг з розбитим носом після того, як по п'яні впав обличчям в унітаз і зізнався в цьому шоуранерам!). Але у Метта був один сильний конкурент, Луїс Менділор, який в підсумку теж знявся в серіалі. Він з'явився в образі двійника Джоуї в 17-му епізоді шостого сезону.

Метт Леблан і Луїс Менділор Фото: youtube.com

7. "Друзі" вплинули на життя багатьох глядачів

Фінальний епізод "Друзів" подивилося 52 мільйони глядачів, за цілих 10 сезонів у серіалу зібралася величезна армія шанувальників. Деякі з них, включаючи нинішніх зірок, поділилися своїми історіями.

Наприклад, учасник популярної корейської групи BTS зізнався, що вчився ще в початкових класах, коли йому мама купила DVD з усіма сезонами. Так він зміг вивчити англійську.

Футболіст Девід Бекхем зізнався, що з усіх персонажів схожий на Моніку. Коли він в роз'їздах і сумує за дітьми і сім'ї, то перегляд "Друзів" завжди змушує його посміхнутися.

А ось мати-одиначка з Гани надихнулася історією Чендлера і Моніки, і вирішила не виходити заміж за вимогою батьків без любові.

Спецепізод серіалу "Друзі" Фото: Warner Bros. Pictures

8. Творці "Друзів" благали Девіда Швіммера зіграти в серіалі

Шоураннер "Друзів" розкрив, що на момент кастингу Девід Швіммер вже кинув телебачення. У нього був досвід не дуже успішних зйомок в одному проєкті і тому актор поїхав до Чикаго грати в театрі.

Але автори "Друзів" вирішили, що не знайдуть ідеальнішого кандидата на роль роззяви Росса Геллера, так що їм довелося сказати, ніби вони спеціально під нього написали цю роль. Після довгих вмовлянь Девід нарешті погодився. Погодьтеся, дуже складно уявити серіал без нього.

9. А ось Джен Еністон умовляли НЕ зніматися в "Друзьях"

Коли стартував перший сезон "Друзів", актриса вже встигла знятися в шести епізодах іншого серіалу. Творці "Друзів" вирішили ризикнути і всупереч протестам продюсерів того серіалу, вирішили зняти три епізоди за участю Джен. За словами актриси, продюсери серіалу-конкурента запевняли її, що "Друзі" не зроблять її зіркою. Але вже тоді вона перейнялася дружніми почуттями до касту і команди ситкому. Вона сказала: "Адже вони мені як друзі". Так все і почалося.

10. Найжахливіший спогад зі зйомок – епізод з мавпою Марселем

Працювати з капуцином Марселем виявилося важче, ніж команда серіалу могла собі уявити. Марсель постійно сидів на плечі Девіда Швіммера, не бажаючи з нього злазити. У підсумку на мавпу пішло безліч дублів, а коли справа дійшла до обіду, то Марсель почав ділитися своїм кормом (живими личинками) з нещасним Девідом.

Раніше ми показали, як змінилися актори серіалу "Друзі" з моменту виходу 1 сезону.

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