Звезда Друзей без ума от Брэда Питта

Актриса Дженнифер Энистон дала откровенное интервью, в котором ее попросили назвать любимых приглашенных звезд популярного ситкома за всю его историю

Брэд Питт в сериале "Друзья" Фото: etonline.com

В интервью Access Hollywood 52-летняя Дженнифер Энистон без колебаний ответила, что именно Брэд Питт был одним из ее самых любимых гостей культового сериала, в котором она снималась с 1994 по 2004 год.

"Мистер Питт был прекрасен", — сказала актриса.

Напомним, что Энистон и Питт состояли в браке с 2000 по 2005 год.

Тем временем долгожданный специальный выпуск сериала "Друзья" уже доступен к просмотру на OLL.TV.

Спустя 17 лет Рейчел, Джоуи, Фиби, Чендлер, Моника и Росс вновь возвращаются на съемочную площадку. Нас ждут воспоминания о былом, воссозданные декорации квартир героев, кафе Central Perk, знаменитая викторина от Росса, любимая "I'll Be There For You" и целое созвездие приглашенных гостей, среди которых Дэвид Бекхэм, Кит Харингтон, Риз Уизерспун, Кара Делевинь, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага, BTS и телеведущий Джеймс Корден.

Все сезоны сериала Друзья вы также можете посмотреть на OLL.TV.

Ранее мы показали, как изменились актеры сериала "Друзья" с момента выхода 1 сезона.

