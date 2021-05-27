Актори серіалу Друзі розплакалися, коли через 17 років повернулися в квартиру Моніки – дивіться фото

З моменту виходу останнього сезону серіалу "Друзі" пройшло цілих 17 років. Усі ці роки актори підтримували міцні стосунки, проте, повернувшись на знімальний майданчик для зйомок спецепізода, не змогли стримати сльози

27 травня вийшов довгоочікуваний спеціальний епізод серіалу "Друзі", який вже доступний онлайн. Хоч випуск і не став продовженням історії про улюблених персонажів глядачів, це вийшло неймовірно емоціональне шоу. Одним з найяскравіших і головних моментів було повернення всього каста серіалу на знімальний майданчик. Усі зірки розплакалися і навіть не приховували цього.

Чомусь все почалося з Кортні Кокс. Як тільки вона увійшла в студію, її колеги актори теж підхопили сльозу. Як це було – дивіться далі.

Кортні Кокс заплакала, повернувшись на знімальний майданчик "Друзів" Фото: oll.tv

Кортні Кокс заплакала в спецепізоде "Друзів" Фото: oll.tv

Девід Швіммер розплакався, повернувшись на знімальний майданчик "Друзів" Фото: oll.tv

Дженніфер Еністон і Ліза Кудроу в спецепізоде "Друзів" Фото: oll.tv

Дженніфер Еністон витирає сльози в спецепізоде "Друзів" Фото: oll.tv

Меттью Перрі плаче в спецепізоде "Друзів" Фото: oll.tv

"Друзі: Возз'єднання" Фото: oll.tv

Раніше ми показали, як змінилися актори серіалу "Друзі" за ці роки.

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