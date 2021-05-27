Чому Меттью Перрі невиразно говорив у проморолику спецепізоду Друзів – не в наркотиках річ

Напередодні виходу спецепізоду "Друзів", в якому всі актори знову возз'єднуються, прояснилася ситуація з незвичайним виглядом Меттью Перрі в проморолику

Меттью Перрі стурбував глядачів Фото: Скріншот з YouTube

Після виходу промовідео нового епізоду серіалу "Друзі", в якому герої помітно постаріли, глядачі були занепокоєні виглядом Меттью Перрі. Актор, який грав іронічного Чендлера Бінга, невиразно говорив і мало не спав. Він навіть майже не усміхався за весь ролик. Отже, деякі фани припустили, що актор знову повернувся до вживання наркотиків.

Однак близький знайомий Меттью Перрі повідомив виданню The Sun, що все не так. Виявляється, в день, коли знімали відео, Меттью переніс термінову стоматологічну операцію, через що йому було боляче.

"Це вплинуло на його самопочуття. Йому було боляче, через це мова була невиразною. Ніхто не хоче зніматися після операції, але це сталося. Меттью сказав, що він чистий, не потрібно турбуватися", – спростувало чутки джерело.

Підозри фанатів з'явилися на тлі того, що ще під час фільмування самого серіалу "Друзі" Метью Перрі боровся з наркотичною залежністю. Актор навіть заявляв, що не пам'ятає три роки свого життя.

Дивіться трейлер спецепізоду серіалу "Друзі":

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