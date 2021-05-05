Українки не брали участі в "голій" фотосесії в Туреччині! Під час затримання вони були в купальниках

У новій скандальній фотосесії дійсно брали участь оголені дівчата. Але, згідно з новими даними, це були не громадянки України

Не встиг вщухнути скандал з голими моделями в Дубаї, як виник новий – у Туреччині були затримані українки за відверту фотосесію. Але тепер посольство України в Туреччині заявило, що громадянки України не брали участь в "голій" фотосесії в Егейському морі. Про це повідомляє Укрінформ.

Сьогодні, 5 травня, з'явилася інформація про те, що в містечку Гечек в районі популярного курорту Фетхіє на катері були помічені двоє чоловіків і чотири дівчини з України. Еротична фотосесія викликала не просто обурення місцевих жителів в місяць Рамадан, але і привернула увагу місцевих правоохоронних органів, які нібито затримали учасниць "голої" фотосесії та відправили до відділку. Після цих новин українок зацькували в Мережі.

Однак, за новою інформацією, яку посольству України в Туреччині надала Берегова охорона Південного командування Егейського моря, в протоколі про затримання зафіксовано, що українки були в купальниках, а не голі.

"За попередньою інформацією Берегової охорони Південного командування Егейського моря, на яхті перебували іноземні громадяни чотирьох країн, а також Турецької Республіки. В той же час українки серед них були в купальниках, про що зафіксовано в протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн", – йдеться в заяві.

Іноземці були оштрафовані за порушення карантинного режиму. Також їм пред'явили звинувачення про порушення норм моралі та громадського порядку.

Одна з українок, Юлія Вєтрова, яка перебувала в компанії оголених дівчат і чоловіків на яхті в Туреччині, заявила, що була в шоці від того, що сталося. Про це вона розповіла PavlovskyNEWS.

За словами дівчини, вона навіть не знала, що їхнє проведення часу знімають на камеру і не припускала, що фото поширяться в Мережі. Дівчина не розкрила справжню мету їхнього відпочинку на яхті через те, що "журналісти все перекрутять". Зараз дівчина продовжує перебувати в Туреччині.

Юлія Вєтрова Фото: thesun.co.uk

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