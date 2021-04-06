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alyona alyona знову роздягнулася і спародіювала Майлі Сайрус: У неї в порівнянні з твоїми – овочі!

Сьогодні, 18:42

Реперка продовжує свій пародійний фотопроєкт

Реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно повторила образ Бейонсе і роздягнулася як співачка Надя Дорофєєва, тепер взялася за Майлі Сайрус. Реперка зробила практично ідентичне фото, як в американської співачки, і прикрила оголені груди грейпфрутами.

На фото, опублікованому в Instagram alyona alyona позує в одних джинсах на рожевому тлі. Артистка тримає в руках розрізані грейпфрути. Тільки на відміну від фото Майлі, у реперки неочищені грейпфрути.

alyona alyona пародіює Майлі Сайрус
alyona alyona пародіює Майлі Сайрус
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

У коментарях підписники та колеги зірки розійшлися щосили. Свою лепту вніс навіть український актор і ведучий Андрій Бєдняков.

"Так у неї в порівнянні з твоїми – овочі!", – написав Бєдняков.

Скріншот Instagram

Від фоловерів артистки не сховалася і те, що на знімку не видно її пупка:

  • "Пупок вийшов з чату"
  • "Де твій пупок?"
Скріншот Instagram

Фоловери визнали, що фото alyona alyona краще, ніж оригінальне Майлі Сайрус:

  • "Майлі на фоні, щось взагалі загубилася"
  • "Ваша фото краще в 100 разів"
  • "Копія виявилася краще оригіналу"
  • "Почуття гумору та інтелект, Алена рулить"
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Раніше повідомлялося, що alyona alyona заразилася коронавірусом.

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