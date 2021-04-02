Фанати Тіни Кароль впевнені, що вона присвятила альбом Дану Балану: Явно в стані любові

Шанувальники впевнені, що артистка закохана

Сьогодні, 2 квітня, Тіна Кароль презентувала новий альбом "Красиво".. Шанувальники впевнені, що артистка знову закохана, і саме таке прекрасне почуття як любов надихнуло Тіну написати сім нових пісень.

У коментарях під відео, в якому зібрані фрагменти пісень Тіни, фанати артистки припускають, що новий альбом Кароль присвятила знаменитому співакові і ексколезі за проєктом "Голос країни" Дану Балану.

Дан Балан і Тіна Кароль Фото: instagram.com/danbalan/

Хоча є і ті, хто впевнений – між Тіною і Даном нічого немає, а серце співачки зайнято кимось іншим.

"Відчувається вплив Дана, навіть в музиці, і це прекрасно", "Особисто я впевнена, що у неї хтось є, може навіть і Дан", "А "Хороший парень" (назва однієї з пісень Тіни – Ред.) – це, випадково, не Дан Балан?", "Явно Тіна в стані любові", – пишуть одні фанати.

"Сто відсотків хто у неї є, і це не Дан Балан, не переживайте", – пишуть інші фани.

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, скільки Тіна Кароль платить за навчання свого сина Веніаміна в Великій Британії.

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