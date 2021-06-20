Про другу дитину, контракт з американським лейблом і Україну: 5 цитат з інтерв'ю Тіни Кароль в Казахстані

Тіна відвідала Алмати, де дала інтерв'ю для каналу KTK TV. У ньому співачка розповіла про сім'ю, кар'єру і плани на майбутнє

Тіна Кароль розповіла, чому артисти повинні залишатися в своїй країні Фото: YouTube

Нещодавно ми писали, що Тіна Кароль у топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані. Українська співачка відвідала Алмати, де презентувати свій новий альбом "Красиво". Пісні Кароль користуються величезною популярністю в цій країні.

Тіна дала інтерв'ю для каналу KTK TV, в якому відверто розповіла про свої плани і особисте життя. Все найцікавіше, вже за традицією, ми зібрали в короткому матеріалі.

Чому Тіна Кароль розірвала контракт з американським лейблом

У березні 2019 року Кароль вирушила в Нью-Йорк, де підписала контакт Bentley Records. Англомовний альбом співачки давно готовий, але поки його реліз не відбувся. Та артистка встигла записати фіт з Luca Dayz і Snoop Dogg.

Через пандемію робота студії над усіма проєктами, включаючи Тіну Кароль, була заморожена, тому вона вирішила відмовитися від співпраці.

"Я зі свого боку зробила максимум і я цей максимум очікувала. Поки я в позі незгоди і не продовження далі контакту", – сказала Кароль.

Чому артисти повинні жити в своїй країні, а не за кордоном

"Хочеться, щоб артисти затримувалися в країні, залишалися... Це не про політику, це інфлюенс людям, які живуть тут і зараз. Коли поруч з ними живуть справжні зірки... вони їх вражають і надихають", – вважає Тіна.

Про річницю весілля і чоловіка

"Біль – фантомний. Він ніколи не пройде, завжди буде зі мною", – сказала Тіна Кароль про втрату чоловіка.

Вона також зазначила, що потроху стала оживати і з роками зрозуміла, що хоче "розквітнути", але не закохатися, що готова до любові, та поки не знає, чого хоче в цій сфері життя.

Про другу дитину

Тіна Кароль хоче народити вдруге і сподівається, це буде дівчинка: "Хотілося б. Я думаю, як для себе організувати це питання".

Тіна Кароль мріє про дочку

Скріншот з YouTube

Про гроші, заробіток і "чорний день"

"Я – як запаслива єврейська мама... – зізналася Тіна. – У мене був чорний день і в мене було нічого. Я навіть поклала порожнє портмоне у певне місце і я знала, що там є нічого, і моє завдання було – примножити, щоб все було і на чорний день вистачило".

Дивіться в сюжеті захоплюючу історію кар'єри Тіни Кароль:

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль зробила нове зізнання про роман із Даном Баланом.

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