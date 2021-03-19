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Син Бреда Пітта дав свідчення в суді проти батька

Сьогодні, 14:10

Старший син Бреда Пітта встав на сторону Анджеліни Джолі

Діти Бреда Пітта і Анджеліни Джолі продовжують виступати проти батька. Тільки недавно стало відомо, що дочка голлівудських акторів відмовилася від знаменитого прізвища батька , як наслідувати її приклад вирішив і старший брат Меддокс.

Як пише Us Weekly, що син Пітта і Джолі дав свідчення на черговому судовому засіданні, присвяченому шлюборозлучному процесу своїх батьків, де свідчив проти Пітта. Також він відмовився від прізвища батька і в офіційних документах попросив підписати його як Меддокс Джолі.

Бред Пітт і Меддокс
Бред Пітт і Меддокс
Фото: Getty Images, Instagram

"Меддокс вже дав свої свідчення в триваючих суперечках про опіку, і це було не дуже приємно по відношенню до Бреда. Він не захотів використовувати прізвище Пітта в документах, що не є законним, вказавши замість цього тільки Джолі. Меддокс хоче офіційно змінити прізвище, залишивши тільки прізвище матері. Але Анджеліна це не підтримує ", – розповів інсайдер.

Також повідомляється, що раніше Анджеліна Джолі звинуватила колишнього чоловіка в домашньому насильстві. Актриса стверджує, що вона її діти можуть надати докази на захист цих звинувачень.

Джерело з оточення Пітта заявило, що це чергова спроба Анджеліни нашкодити Бреду.

"За останні чотири з половиною роки Анджеліна подала низку заяв, які були розглянуті судом і визнані необгрунтованими. Анджеліна і раніше використовувала дітей, щоб заподіяти біль Бреду, і зараз цей вчинок наводить на ті ж думки. Цей витік документів була зроблена, щоб нашкодити Бреду ", – сказало джерело.

Раніше ми розповідали, що Бред Пітт і Леді Гага зіграють разом у фільмі.

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