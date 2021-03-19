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Сын Брэда Питта дал показания в суде против отца

Сегодня, 14:10

Старший сын Брэда Питта встал на сторону Анджелины Джоли

Дети Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжают выступать против отца. Только недавно стало известно, что дочь голливудских актеров отказалась от знаменитой фамилии отца, как ее примеру решил последовать и старший брат Мэддокс.

Как пишет Us Weekly, что сын Питта и Джоли дал показания на очередном судебном заседании, посвященном бракоразводному процессу своих родителей, где свидетельствовал против Питта. Также он отказался от фамилии отца и в официальных документах попросил подписать его как Мэддокс Джоли.

Брэд Питт и Мэддокс
Брэд Питт и Мэддокс
Фото: Getty Images, Instagram

"Мэддокс уже дал свои показания в продолжающихся спорах об опеке, и это было не очень лестно по отношению к Брэду. Он не захотел использовать фамилию Питта в документах, что не является законным, указав вместо этого только Джоли. Мэддокс хочет официально сменить фамилию, оставив только фамилию матери. Но Анджелина это не поддерживает", – рассказал инсайдер.

Также сообщается, что ранее Анджелина Джоли обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. Актриса утверждает, что она ее дети могут предоставить доказательства в защиту этих обвинений.

Источник из окружения Питта заявил, что это очередная попытка Анджелины навредить Бреду

"За последние четыре с половиной года Анджелина подала ряд заявлений, которые были рассмотрены судом и признаны необоснованными. Анджелина и раньше использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и сейчас данный поступок наводит на те же мысли. Эта утечка документов была сделана, чтобы навредить Брэду", – сказал источник.

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