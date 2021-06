5 знакових ролей іменинниці Меріл Стріп у кіно

22 червня знаменита акторка Меріл Стріп відзначає своє 72-річчя. У її фільмографії понад 50 фільмів, за три з яких вона отримала "Оскар"

Меріл Стріп виповнюється 72 роки Фото: Imdb.com

Сьогодні народилася Меріл Стріп – обожнювана мільйонами глядачів голлівудська акторка. За свою кар'єру Меріл Стріп була 21 разів номінована на почесну премію "Оскар", і, швидше за все, немає жодного кіномана, який хоча б раз не дивився такі фільми з нею, як "Диявол носить Prada", "Маленькі жінки" і " Залізна леді".

До 72-річчя кінозірки Голлівуду ми склали свій рейтинг з 5 найкращих фільмів з нею. До речі, нещодавно вийшов новий фільм за участю Меріл – "Хай говорять".

5. Жінка французького лейтенанта

В екранізації роману знаменитого англійського письменника Джона Фаулза Меріл Стріп грає одразу дві ролі – нещасну жінку, яку прозвали "Жінка французького лейтенанта", і роль Анни – жінку, яка вже в сучасну епоху грає роль тієї самої "Жінки французького лейтенанта". Хитросплетений сюжет розповідає дві романтичні лінії. Одна розгортається в вікторіанську епоху, а інша – під час фільмування стрічки у 20 столітті, але в кожній з них свій кінець. Сам письменник Джон Фаулз визнав фільм найкращою екранізацією його книг.

4. Диявол носить Prada

Молода Енді (Енн Гетевей) – журналістка з Північно-Західного університету. Попри те, що своїм зовнішнім виглядом Енді наче насміхається над модною індустрією, вона отримує роботу молодшої асистентки Міранди Прістлі (Меріл Стріп). Прототипом Міранди у фільмі стала Анна Вінтур, з жорстоким методом керівництва знайомі всі, хто причетний до світу моди. Енді вирішує змиритися з принизливим поводженням і надмірними вимогами Міранди в надії отримати роботу репортерки або письменниці в іншому місці. Спочатку дівчина погано вписується в колектив її модних колег, які обожнюють плітки, але згодом все змінюється.

3. Крамер проти Крамера

У драмі, яка отримала п'ять "Оскарів" (один з яких дістався Меріл Стріп) ми бачимо історію сім'ї Крамерів, що живуть в Нью-Йорку в 70-х. Меріл Стріп грає Джоану Крамер – випускницю коледжу, якій тепер доводиться сидіти вдома з сином. Поки її чоловік віддає весь свій час роботі, Джоанна усвідомлює, що втомилася від такого життя та вирушає на пошуки себе. Саме в цей момент її чоловік отримує можливість просунутися в кар'єрі та турбується через рішення дружини. Теду доводиться самому зайнятися вихованням сина та освоїти ази ведення домашнього господарства.

2. Залізна леді

Роль в біографічній драмі про життя прем'єр-міністра Маргарет Тетчер принесла Меріл Стріп премії "Золотий глобус" і "Оскар" за найкращу жіночу роль. Дія фільму розгортається в кінці 2000-х років, коли літня Маргарет Тетчер згадує свою молодість і з чого почався її політичний шлях. Вона пам'ятає, як за час її роботи відбулися резонансні події, які змінили її життя і долю країни: Фолклендська війна, вибух в готелі "Гранд" в Брайтоні, під час якого вона ледь не загинула з чоловіком, руйнування Берлінської стіни. Маргарет пам'ятає, з чого все почалося – її тверде рішення стати лідером Консервативної партії, робота над голосом, зовнішнє перевтілення за допомогою стилістів. Паралельно з тим, як показується трансформація героїні, розкриваються всі деталі її стосунків з чоловіком.

1. Секретне досьє

Історичний трилер Стівена Спілберга розповідає реальну історію про сміливих журналістів зі знаменитих газет The New York Times і The Washington Post. Вони намагалися опублікувати сумнозвісні секретні документи, що стосуються причастя уряду США у війні у В'єтнамі, і раніше у французькому Індокитаї, а також до Другої світової війни. Партнерами по майданчику для Меріл Стріп стали Том Хенкс, Сара Полсон, Меттью Різ, Боб Оденкірк.

