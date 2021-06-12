Атлантида – найкращий фільм за версією Української кіноакадемії. Про що стрічка-тріумфатор премії Золота Дзиґа-2021

Картина Валентина Васяновича отримала шість нагород Національної кінопремії "Золота Дзиґа-2021"

Сьогодні, 12 червня відбулася урочиста церемонія нагородження П'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа-2021". Найкращим фільмом за версією Української кіноакадемії стала картина режисера Валентина Васяновича "Атлантида".

Крім того, Васяновича відзначили "Золотою Дзиґою" за найкращу операторську й режисерську роботу та кращий монтаж. Олексій Москаленко і Владлен Одуденко, які також працювали над "Атлантидою", отримали статуетки за найкращі візуальні ефекти і найкращу роботу художника-постановника відповідно.

Стрічка розповідає про наслідки війни України з Росією і людей, що залишилися на звільнених територіях. Що особливого в кіно, яке з тріумфом завоювало шість нагород Національної кінопремії "Золота Дзиґа-2021" , розповідаємо далі в матеріалі.

"Атлантида" вперше була показана на Венеціанському кінофестивалі 2019 року. Тоді український фільм здобув перемогу в програмі "Горизонти", змусивши світ говорити про себе. Незабаром драму про недалеке майбутнє України побачили ще на 50 фестивалях і відзначили престижними нагородами.

Кадр з фільму "Атлантида" Фото: Скріншот з YouTube

Історія дітища Валентина Васяновича (він виступив сценаристом, режисером, оператором і продюсером) розповідає про життя на території східної України після перемоги у війні з Росією. Колись окуповані українські території повернулися під контроль держави, однак виявилися непридатними для життя.

"В людях, навіть покалічених війною, любов може відродити життя. Надію на це і живить фільм".

Події фільму розгортаються в 2025 році. В кадрі – сірість, пустирі, розруха. Однак на тлі всього цього відчаю знаходиться місце для любові. Її зустрічає головний герой, який не може покинути отруєну війною територію. Він допомагає розкопувати трупи, так як його колишнє місце роботи – завод – закрите через банкрутство, миється в екскаваторному ковші і живе в квартирі без електрики і води.

Кадр з фільму "Атлантида"

Скріншот з YouTube

"Валентин дуже гуманна людина, і він залишає надію на те, що в людях, навіть покалічених війною, любов може відродити життя. Надію на це і живить цей фільм", – розповідав раніше Life Сьогодні продюсер фільму "Атлантида" Володимир Яценко.

Історія, показана в "Атлантиді", абсолютно універсальна, на думку продюсера. Він вважає, що і для західного критика і американських кіноакадеміків цікавий аспект того, як повертаються до життя люди, які випалені війною. Про що і розповів в картині Валентин Васянович.

Нижче дивіться офіційний трейлер фільму "Атлантида":

Раніше ми розповідали, що в номінації "Відкриття року" за версією Української кіноакадемії перемогла режисерка Наталя Ворожбит.

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