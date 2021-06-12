Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Атлантида – найкращий фільм за версією Української кіноакадемії. Про що стрічка-тріумфатор премії Золота Дзиґа-2021

Вчора, 22:35

Картина Валентина Васяновича отримала шість нагород Національної кінопремії "Золота Дзиґа-2021"

Сьогодні, 12 червня відбулася урочиста церемонія нагородження П'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа-2021". Найкращим фільмом за версією Української кіноакадемії стала картина режисера Валентина Васяновича "Атлантида".

Крім того, Васяновича відзначили "Золотою Дзиґою" за найкращу операторську й режисерську роботу та кращий монтаж. Олексій Москаленко і Владлен Одуденко, які також працювали над "Атлантидою", отримали статуетки за найкращі візуальні ефекти і найкращу роботу художника-постановника відповідно.

Стрічка розповідає про наслідки війни України з Росією і людей, що залишилися на звільнених територіях. Що особливого в кіно, яке з тріумфом завоювало шість нагород Національної кінопремії "Золота Дзиґа-2021" , розповідаємо далі в матеріалі.

"Атлантида" вперше була показана на Венеціанському кінофестивалі 2019 року. Тоді український фільм здобув перемогу в програмі "Горизонти", змусивши світ говорити про себе. Незабаром драму про недалеке майбутнє України побачили ще на 50 фестивалях і відзначили престижними нагородами.

Кадр з фільму "Атлантида"
Кадр з фільму "Атлантида"
Фото: Скріншот з YouTube

Історія дітища Валентина Васяновича (він виступив сценаристом, режисером, оператором і продюсером) розповідає про життя на території східної України після перемоги у війні з Росією. Колись окуповані українські території повернулися під контроль держави, однак виявилися непридатними для життя.

"В людях, навіть покалічених війною, любов може відродити життя. Надію на це і живить фільм".

Події фільму розгортаються в 2025 році. В кадрі – сірість, пустирі, розруха. Однак на тлі всього цього відчаю знаходиться місце для любові. Її зустрічає головний герой, який не може покинути отруєну війною територію. Він допомагає розкопувати трупи, так як його колишнє місце роботи – завод – закрите через банкрутство, миється в екскаваторному ковші і живе в квартирі без електрики і води.

Кадр з фільму "Атлантида"
Скріншот з YouTube

"Валентин дуже гуманна людина, і він залишає надію на те, що в людях, навіть покалічених війною, любов може відродити життя. Надію на це і живить цей фільм", – розповідав раніше Life Сьогодні продюсер фільму "Атлантида" Володимир Яценко.

Історія, показана в "Атлантиді", абсолютно універсальна, на думку продюсера. Він вважає, що і для західного критика і американських кіноакадеміків цікавий аспект того, як повертаються до життя люди, які випалені війною. Про що і розповів в картині Валентин Васянович.

Нижче дивіться офіційний трейлер фільму "Атлантида":

Раніше ми розповідали, що в номінації "Відкриття року" за версією Української кіноакадемії перемогла режисерка Наталя Ворожбит.

Всі подробиці в спецтемі Золота Дзиґа-2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Золота Дзиґа-2021": найкращий фільм на думку глядачів - Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке Дивіться трейлер фільму Netflix з Ван Даммом Останній найманець, який знімали в Києві (відео) Каннський кінофестиваль оголосив програму. Українська стрічка теж в списку
кіно кінопремія Атлантида Золота Дзиґа українське кіно
Реклама

Новини партнерів

В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву

Популярні статті

Вчора, 14:40Зірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

Вчора, 12:00Зірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

11 червняEvents

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

11 червняСмачно

Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин

10 червняЗірково

Наче однолітки: Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою (фото)

10 червняЗірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

10 червняСмачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

10 червняЗдорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

10 червняПсихо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

10 червняЗірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

10 червняTravel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та які його лікувальні властивості

10 червняЗірково

MARUV широко розставила ноги в новому відео й отримала шквал критики

10 червняФаново

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс

10 червняEvents

З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

10 червняФаново

Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

Новини партнерів

Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
Не узнать: что произошло с Поляковой?
Не узнать: что произошло с Поляковой?
Костромичева показала неидеальное тело и растяжки на животе
Костромичева показала неидеальное тело и растяжки на животе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти