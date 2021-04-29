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Netflix запустив корисну функцію: якщо не знаєш, що подивитися – сервіс сам підкаже

Сьогодні, 11:56

Тепер не потрібно думати, що подивитися, адже сервіс буде радити на вибір ті фільми або шоу, які любить користувач

Стримінговий сервіс Netflix представив користувачам нову функцію під назвою Play Something, яка пропонуватиме для перегляду фільми або передачі, які раніше не були переглянуті.

Про це повідомляє The Verge.

Зокрема, спеціальна кнопка для таких переглядів з'явиться в інтерфейсі потокового сервісу. Наприклад, ця кнопка буде розміщуватися під профілем користувача, коли він заходить в систему, а також на лівій панелі навігації і навіть в домашній сторінці Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix
Стрімінговий сервіс Netflix
Фото: pixabay.com

У компанії говорять, що Play Something фактично буде радити користувачеві до перегляду той контент, який він вважає за краще. Тобто якщо ви дивитеся розважальні шоу певної спрямованості, то Play Something пропонуватиме вам переглянути нові схожі шоу чи фільми за такою тематикою.

Протягом кількох місяців цю функцію тестували, щоб видати остаточний продукт високої якості. І ось тепер вона доступна для користувачів у всьому світі. Поки кнопка Play Something може працювати в телевізійних програмах Netflix, але в майбутньому її можуть впровадити також на пристроях Android.

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