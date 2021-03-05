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На шоу "Маска" впервые появится Ворон (видео)

Сегодня, 09:08

Смотрите новый эпизод гипершоу в эту субботу, 6 марта

Шоу "Маска" стало самой громкой премьерой этого года на украинском телевидении, а миллионы зрителей полюбили удивительных персонажей, в костюмах которых скрываются знаменитости.

Дизайнеры гипершоу "Маска" рассказали, что сперва создавались костюмы, а уже потом их предлагали звездам. Некоторые селебрити хотели кардинально изменить персонажа, а некоторым и вовсе отказали в участии.

Роза на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Это произошло с Розой. Знаменитости не понравился костюм, и за час до примерки дизайнерам "Маски" позвонил ее продюсер с требованием поменять костюм и весь образ. Руководство телеканала "Украина" отказало этой звезде в участии.

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Но если вы думали, что видели все, то это не так. Впереди нас ждут новые звезды и новые костюмы. С 6 марта в эфире, кроме основных 16 участников, на шоу "Маска" появятся и новые гости. Среди них – Ворон.

Ворон на шоу "Маска"
Скриншот из видео

Леся Патока рассказала по секрету, что руководство телеканала "Украина" хотело придержать костюм Ворона до следующего сезона. но дизайнер убедила, что он должен появиться в эфире уже сейчас.

Напомним, что теперь любимчиков шоу "Маска" можно увидеть не только на телеэкранах, но и в реальности. В столичном ЦУМе открылась выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта – их костюмы, сделанные дизайнерами Лесей Патокой и Назаром Дидыком. Среди них есть и загадочный Ворон, который еще не был в эфире "Маски".

Ранее мы писали, что на шоу "Маска" Владимир Остапчук перевоплотится в Джокера.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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шоу Маска
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