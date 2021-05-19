Ми цим не займаємося вже: Дорофєєва зізналася, що їхні стосунки з Дантесом змінилися

Співачка розповіла про свої стосунки зі свекрухою, яка може легко пожартувати над нею

Сіпвачка DOROFEEVA з чоловіком Фото: скриншот

Співачка DOROFEEVA в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна", розповіла про сварки з чоловіком.

Співачка DOROFEEVA вже 6 років щасливо одружена зі співаком Володимиром Дантесом, і, за її словами, їх стосунки зараз менше нагадують італійську сім'ю.

"Ми стали ще ближчими. Ми навіть з'ясовуємо стосунки вже взагалі по-іншому. Так, ми можемо покричати трохи. Але все-таки роки, і мудрість, напевно, приходить поступово. Вже немає оцього – я на зло піду в іншу кімнату ночувати, щоб тобі було неприємно. Тобто ми цим не займаємося вже", – каже DOROFEEVA на телеканалі "Україна".

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Стосунки у співачки зі свекрухою теж прекрасні.

"Жодного разу в житті ніякого докору не було. Вона потім каже: "Ти бачиш, якого я тобі чоловіка віддала". Тобто вона жартує. Вона свята свекруха. Навіть з перебором в іншу сторону. Вона не подзвонить зайвий раз. Кажу: "А коли ви приїдете взагалі?". Вона відповідає: "Так, добре, заїду", – розповіла зірка.

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