Мы этим не занимаемся уже: Дорофеева призналась, что их отношения с Дантесом изменились

Певица рассказала про свои отношения со свекровью, которая может легко подшутить над ней

Певица DOROFEEVA с мужем Фото: скриншот

Певица DOROFEEVA в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина", рассказала о ссорах с супругом.

Певица DOROFEEVA уже 6 лет счастливо замужем за певцом Владимиром Дантесом, и, по ее словам, их отношения сейчас меньше напоминают итальянскую семью.

"Мы стали еще ближе. Мы даже выясняем отношения уже вообще по-другому. Да, мы можем покричать немного. Но все-таки годы, и мудрость, наверное, приходит постепенно. Уже нет вот этого – я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. То есть мы этим не занимаемся уже", – говорит DOROFEEVA на телеканале "Украина".

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Отношения у певицы со свекровью тоже прекрасные.

"Ни разу в жизни никакого упрека не было. Она потом говорит: "Ты видишь, какого я тебе супруга отдала". То есть она шутит. Она святая свекровь. Даже с перебором в другую сторону. Она не позвонит лишний раз. Говорю: "А когда вы приедете вообще?". Она отвечает: "Да, хорошо, заеду", – рассказала звезда.

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