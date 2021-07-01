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Олена Кравець зламала ногу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
1 липня, 13:20
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Популярна телеведуча розповіла, що отримала травму вдома. Як тільки з'явився набряк, Кравець звернулася по допомогу до медиків
Олена Кравець розповіла, як зламала ногу
Олена Кравець розповіла, як зламала ногу / Фото: Скріншот з YouTube

Телеведуча і актриса "Кварталу 95" Олена Кравець, яка нещодавно показала фото мами, це літо точно не забуде. Популярна телеведуча зламала ногу. Про це артистка розповіла в ефірі програми "Твій день". Травму Олена отримала вдома.

"Я заплуталася у власних широких шовкових штанях, спіткнулася і вдарилася об одвірок. Я навіть не впала. Я просто дуже сильно вдарилася об одвірок. Через 15 хвилин з'явився набряк, нога стала неприємного кольору", – розповіла Кравець.

Артистка звернулася по допомогу до медиків. З'ясувалося, що у телеведучої перелом плеснової кістки.

Артистка Олена Кравець
Артистка Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Тиждень Олена буде вдома. Якщо кістка правильно зростатиметься, знадобляться милиці.

Нагадаємо, не так давно знадобилася допомога лікарів і дружині Володимира Остапчука Христині. Як розповів телеведучий, його дружина часто ходить у взутті на підборах і в підсумку утворився якийсь "наріст", з'явився біль у стопі. Володимир сказав, що це називається "грецька стопа".

Кому зірки довіряють свое здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше дочка Кравець Маша опублікувала в своєму Instagram-акаунті зворушливе відео, де Олена зі своїм чоловіком Сергієм ідуть по дорозі, взявшись за руки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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