Олена Кравець зламала ногу

Популярна телеведуча розповіла, що отримала травму вдома. Як тільки з'явився набряк, Кравець звернулася по допомогу до медиків

Олена Кравець розповіла, як зламала ногу / Фото: Скріншот з YouTube

Телеведуча і актриса "Кварталу 95" Олена Кравець, яка нещодавно показала фото мами, це літо точно не забуде. Популярна телеведуча зламала ногу. Про це артистка розповіла в ефірі програми "Твій день". Травму Олена отримала вдома.

"Я заплуталася у власних широких шовкових штанях, спіткнулася і вдарилася об одвірок. Я навіть не впала. Я просто дуже сильно вдарилася об одвірок. Через 15 хвилин з'явився набряк, нога стала неприємного кольору", – розповіла Кравець.

Артистка звернулася по допомогу до медиків. З'ясувалося, що у телеведучої перелом плеснової кістки.

Артистка Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Тиждень Олена буде вдома. Якщо кістка правильно зростатиметься, знадобляться милиці.

Нагадаємо, не так давно знадобилася допомога лікарів і дружині Володимира Остапчука Христині. Як розповів телеведучий, його дружина часто ходить у взутті на підборах і в підсумку утворився якийсь "наріст", з'явився біль у стопі. Володимир сказав, що це називається "грецька стопа".

Кому зірки довіряють свое здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше дочка Кравець Маша опублікувала в своєму Instagram-акаунті зворушливе відео, де Олена зі своїм чоловіком Сергієм ідуть по дорозі, взявшись за руки.