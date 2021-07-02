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Лилия Ребрик серьезно травмировала ногу на съемках

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 июля, 13:11
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Лилия Ребрик провела сегодня эфир программы "Ранок з Україною" без каблуков. Как рассказала телеведущая, она на съемках повредила связки на ноги
Лилия Ребрик травмировала ногу
Лилия Ребрик травмировала ногу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик, котора недавно осуществила детскую мечту, травмировала ногу. У телеведущей повреждены связки на ноге.

"У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! И что интересно, никаких "упал – очнулся – гипс". Схема была такая: "Упал – очнулся – повреждения связки". А это равно двум неделям в бандаже, покое, без каблуков и на обезболивающих! Но и не думайте: даже это не выбьет меня из строя", – рассказала Лилия у себя в Instagram.

Телеведущая телеканала "Украина" не теряет оптимизма и опубликовала видео, на котором супруг Андрей Дикий носит ее на руках.

Подписчики поддержали Лилию в комментариях.

  • "Лилия, скорейшего выздоровления Вам! Очень удивилась, увидев Вас сегодня в "Ранку" без каблуков. Восхищаюсь боевым настроем и бодростью духа!"
  • "Хорошая пара. А мне всегда кажется, что Лилия никогда не унывает, это так прекрасно, больше бы таких людей"
  • "Ммм, как мыло скорейшего выздоровления вам"

Отметим, на днях телеведущая Елена Кравец сломала ногу, запутавшись в штанах. У артистки перелом плюсневой кости.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилия Ребрик для программы "Зірковий шлях":

Ранее Лилия Ребрик поразила впечатляющей растяжкой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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