Лилия Ребрик серьезно травмировала ногу на съемках

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик, котора недавно осуществила детскую мечту, травмировала ногу. У телеведущей повреждены связки на ноге.
"У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! И что интересно, никаких "упал – очнулся – гипс". Схема была такая: "Упал – очнулся – повреждения связки". А это равно двум неделям в бандаже, покое, без каблуков и на обезболивающих! Но и не думайте: даже это не выбьет меня из строя", – рассказала Лилия у себя в Instagram.
Телеведущая телеканала "Украина" не теряет оптимизма и опубликовала видео, на котором супруг Андрей Дикий носит ее на руках.
Подписчики поддержали Лилию в комментариях.
- "Лилия, скорейшего выздоровления Вам! Очень удивилась, увидев Вас сегодня в "Ранку" без каблуков. Восхищаюсь боевым настроем и бодростью духа!"
- "Хорошая пара. А мне всегда кажется, что Лилия никогда не унывает, это так прекрасно, больше бы таких людей"
- "Ммм, как мыло скорейшего выздоровления вам"
Отметим, на днях телеведущая Елена Кравец сломала ногу, запутавшись в штанах. У артистки перелом плюсневой кости.
Смотрите эксклюзивное интервью Лилия Ребрик для программы "Зірковий шлях":