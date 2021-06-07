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Кіркоров зізнався, що він гей? Чому в Мережі так думають

Сьогодні, 16:18

Появe Філіпа Кіркорова і Давида Манукяна на премії "МУЗ-ТВ" в Мережі обговорюють вже кілька днів

Філіп Кіркоров натякнув, що зустрічається з Давою
Філіп Кіркоров натякнув, що зустрічається з Давою
Фото: instagram.com/fkirkorov

Про особисте життя Філіпа Кіркорова після розлучення з Аллою Пугачовою майже нічого невідомо. Сам він зізнається, що все у нього добре , fле більше нічого не збирається розповідати. Поява на премії "МУЗ-ТВ" разом з репером Давидом Манукяном спровокувало чутки, що вони не просто друзі. Розповідаємо, чому все так думають.

Ексбойфренд Ольги Бузової Давид і Філіп Кіркоров приїхали на премію на кабріолеті, прикрашеному весільними квітами, в компанії великої кількості чоловіків з голим торсом, а самі були одягнені в смокінги білого і чорного кольору.

Філіп Кіркоров і Давид Манукян
Філіп Кіркоров і Давид Манукян
Фото: instagram.com/muztv

Таке поява не залишилося без уваги і вже кілька днів обговорюється в Мережі.

Трохи пізніше підлив масла у вогонь сам Кіркоров, коли вийшов на сцену отримувати премію і говорив промову. Він повідомив, що його тато, який недавно відзначив 89-річчя, зараз знаходиться в лікарні. Співак зі сцени заявив, що наступного року вони з батьком на честь ювілею влаштують велике свято і Кіркоров сподівається, що Давид буде поруч.

"Папа знаходиться в лікарні. Але я впевнений, що в наступному році ми голосно зазначимо моє 55-річчя і його 90-річчя. І ти, Дава, сподіваюся, будеш зі мною ", – сказав Філіп.

Потім на сторінці Кіркорова в Instagram з'явилося неоднозначне фото з Давидом, яке теж шанувальники не залишили без уваги.

"Моє літо точно має бути яскравим, насиченим, музичним, спортивним і амурним. І обов'язково в колі друзів! Ідіть з посмішкою назустріч коханню. Адже кохання перемагає все! Любіть людей, і люди дадуть відповідь вам любов'ю! Кохання – це самий універсальний ключ до серця кожного. Не має значення вік, стать, національність, статус ", – написав Кіркоров.

Філіп Кіркоров і Давид Манукян
Філіп Кіркоров і Давид Манукян
Фото: instagram.com/fkirkorov

  • "Судячи по вашим фото, Дава пішов від Бузової до вас"
  • "Вітаю з новим коханим, хороший вибір"
  • "І давно у вас стосунки з Давою?"
  • "Дава і Кіркоров тепер молодята чи що?"


Сам Кіркоров каже, що вони з Давой просто добре спілкуються. Але їх спільні появи останнім часом активно почали обговорювати.

Наприклад, недавно в мережі розкритикували танець Дави і Кіркорова для TikTok в екстравагантних образах.

Зазначимо, в одному зі своїх інтерв'ю Кіркоров зізнався, що він на самоті не нудьгує, але про сексуальні пригоди він не збирається поширюватися.

"Тепер я бешкетую там, де ви ніколи не дізнаєтеся! Але так бешкетую, що мама дорогая, все ходором ходить! Сивина в голову, біс в ребро", – коментував своє особисте життя співак.

Раніше Кіркоров зізнався, чому не налагодив особисте життя після розлучення з Пугачовою.

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