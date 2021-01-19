Бен Аффлек і Ана де Армас розійшлися після року стосунків – ЗМІ
Знаменитості залишилися друзями
Бен Аффлек і Ана де Армас розлучилися через рік відносин. При цьому в грудні минулого року повідомлялося, що нібито актриса переїхала жити до Аффлека.
Тепер же видання People повідомляє, що знаменитості вирішили залишитися друзями. "Вони знаходяться у різних точках свого життя", – говорить про Бена та Ану інсайдер.
Зазначається, що Аффлек і де Армас розійшлися спокійно, без конфліктів і образ. Вони навіть підтримують дружні стосунки.
За словами джерела Ана де Армас була ініціаторкою розриву, а однією з причин стало її небажання жити в Лос-Анджелесі.
"Ана не хоче жити в Лос-Анджелесі, а Бен, вочевидь, повинен це зробити, оскільки його діти живуть там", – цитує інсайдера журнал.
Нагадаємо, що 48-річний Аффлек і 32-річна де Армас почали зустрічатися в березні 2020 року. Тоді вони разом відвідали Кубу. Потім пара вирушила в Коста-Ріку на романтичний відпочинок.
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