Секс-символ Майкл Б. Джордан вперше показав свою дівчину – дочку відомого коміка

До цього актор приховував свої стосунки

33-річний актор і зірка "Чорної пантери" Майкл Б. Джордан, якого визнано найсексуальнішим чоловіком у світі, вперше показав фото зі своєю коханою. Актор опублікував романтичні фотографії, зроблені на плівку, в Instagram.

Як виявилося, дівчиною Майкла Б. Джордана є Лорі Гарві – названа дочка відомого коміка, ведучого і письменника Стіва Гарві.

Майкл Б. Джордан і Лорі Харві Фото: instagram.com/michaelbjordan

На знімках Майкл Б. Джордан і Лорі позують на тлі різдвяної ялинки. У своєму акаунті Лорі теж поділилася фотографією.

Майкл Б. Джордан і Лорі Харві Фото: instagram.com/loriharvey

Це вперше, коли Майкл Б. Джордан оприлюднив фото зі своєю коханою. Зазвичай актор вважає за краще тримати в секреті своє особисте життя.

Майкл Б. Джордан і Лорі Харві Фото: instagram.com/michaelbjordan

Лорі Гарві раніше зустрічалася з нідерландським футболістом Мемфісом Депаєм.

Стало відомо, що колишня дівчина Еда Ширана виходить заміж за його "двійника".

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