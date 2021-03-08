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5 захоплюючих фільмів з жінками в головних ролях

Сьогодні, 17:25

Добірка кіно для тих, хто святковий вечір вирішив провести вдома

Якщо сьогоднішній святковий вечір ви вирішили провести вдома, самі або в компанії близьких, це відмінний привід подивитися який-небудь фільм.

На честь Міжнародного жіночого дня ми вибрали декілька ненудних і дійсно хороших фільмів, головні ролі в яких виконали самі топові акторки: Ума Турман, Демі Мур, Скарлетт Йоханссон, Розамунд Пайк і Галь Гадот. Приємного перегляду!

Нагадаємо, що раніше ми поділилися крутими ідеями подарунків, якими ви можете здивувати коханих жінок не тільки 8 Марта, але і в інші весняні свята, яких попереду чимало.

Солдат Джейн

США, бойовик

На війні не місце жінкам? Демі Мур у фільмі Рідлі Скотта довела протилежне. Розвідниця-лейтенантка Джордан О'Ніл отримує пропуск в суто чоловічу команду військово-морської бази Каталано, де проводиться інтенсивний курс спецпідготовки бійців.

Вбити Білла

США, бойовик

У картині Квентіна Тарантіно Ума Турман грає найману вбивцю на прізвисько Чорна Мамба, яка мстить за вбивство свого нареченого. До речі, "Вбити Білла" вважається одним з культових творів режисера, саме завдяки відмінній грі жіночої частини касту.

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Загублена

США, трилер

Про цей фільм можна говорити багато, але краще його подивитися. Розамунд Пайк втілила на екрані ідеальну Енні, яка зникає з дому в чергову річницю весілля. "Загублена" – драматичний трилер режисера Девіда Фінчера, знятий за мотивами бестселера письменниці Гілліан Флінн.

Привид в обладунках

США, фантастика

Скарлетт Йоханссон в кіноадаптації відомої манги перевтілилася в кібер-машину з досконалим розумом, який помістили в ідеальну оболонку. В ході сюжету їй належить розкрити таємницю, яку від неї приховували.

Диво-жінка

США, фантастика

Діана, яку зіграла акторкаГаль Гадот, колись була амазонкою. Їй довелося покинути рідний дім, щоб допомогти американському пілотові (Кріс Пайн) врятувати світ. Цей фільм приніс Патті Дженкінс славу однієї з найвисокооплачуваніших режисерок.

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