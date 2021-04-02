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5 новых сериалов апреля, которые мы будем смотреть пока сидим на карантине

Сегодня, 15:27

Обзор самых главных сериальных премьер месяца

Пока кинотеатры и заведения закрыты, нам ничего не остается как смотреть новые телешоу. И к счастью, апрель принес не только очередной локдаун, но и немало сериальных премьер. Студии и стриминг-сервисы позаботились о том, чтобы мы не скучали на карантине и могли выбирать из разных жанров: от комедий до боевиков.

Взглянув на новые сериалы месяца мы с уверенностью можем сказать, что есть много хороших вариантов и вам точно будет, что посмотреть.

"Кунг-фу"

Дата премьеры: 7 апреля

Количество серий: 10

Американка китайского происхождения по имени Нини переживает непростой период в жизни и переосмысливает происходящее. Поэтому она решает оставить учебу в колледже и найти то дело, которое ей на самом деле по душе. Для этого Нини отправляется в древний монастырь в Китае, где хочет обучиться восточным единоборствам. Позже она вернется в родной Сан-Франциско, который в последнее время погряз в коррупции и криминале. Навыки, полученные в монастыре окажутся как никогда кстати.

"Невероятные"

Дата премьеры: 11 апреля

Количество серий: 12

Этому сериалу уже предсказывают звание главного хита сезона. Первая причина – режиссер Джосс Уидон, фильмография которого говорит за него: "Баффи – истребительница вампиров", "Светлячок", "Мстители". А вторая – в центре сюжета – люди со сверхспособностями, которые живут в Викторианской Англии. Мы помним, как в прошлом сезоне сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум, только тут наряду с роскошными нарядами персонажей и локациями старинного Лондона мы будем наблюдать за героинями, которые борются со сверхъестественными существами и спасают планету.

"Папа, прекрати смущать меня"

Дата премьеры: 14 апреля

Количество серий: 8

Главный герой – успешный бизнесмен, владелец косметической компании и никогда не задумывался над тем, а что же такое отцовство. После неудачной попытки устроить личную жизнь он довольствуется свободной и беззаботной жизнью. Но однажды отцовские обязательства сами постучались к нему в дверь. По стечению обстоятельств к нему переехала жить дочь-подросток с весьма непростым, как это часто бывает у подростков, характером.

"Мейр из Исттауна"

Дата премьеры: 18 апреля

Количество серий: 7

Жизнь в небольшом городке штата Пенсильвания текла размерено и предсказуемо, пока не произошло резонансное убийство. Общественность встревожена. Поскольку поиски полиции не приносят результата, расследование поручено молодому детективу-женщине по имени Мэри Шиэн (Кейт Уинслет). Сконцентрировав все усилия на расследовании, на личную жизнь и проблемы у Мэри практически нет сил и времени. Но ей придется найти способ балансировать, чтобы сохранить семью, и саму себя.

"Рассказ служанки" (4 сезон)

Дата премьеры: 28 апреля

Количество серий: 10

Сериал-антиутопия, который уже выходит на экраны уже более четырех лет, снова возвращается в эфир. В четвертом сезоне главная героиня Джун (Элизабет Мосс) готовит настоящую месть тем, кто причинял ей и другим служанкам боль в Галааде (по сюжету – это тоталитарное государство, где служанок используют для продолжения рода офицеров). И наконец Джун готова возглавить войну, а помогать ей будут ее возлюбленный и служанка Джанин.

В преддверии грядущего локдауна напомним, что в новом выпуске YouTube-шоу пенсионер-влогер Дед Панч объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы рекомендовали 5 мини-сериалов, которые стоит смотреть во время локдауна.

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