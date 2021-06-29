Гороскоп на сьогодні 29 червня для всіх знаків зодіаку: Овни, будьте терплячими!

Астрологічний прогноз на 29 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 29 червня для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay

Астрологи дали прогноз на вівторок, 29 червня 2021 року. День обіцяє бути насиченим і активним. А тим, хто не знає, куди себе подіти – допоможе розібратися в собі. У ваших руках зробити цю п'ятницю яскравіше, веселіше і успішніше.

Не забувайте також про ретроградні планети і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета, – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Овна

Не варто бути сьогодні занадто категоричним, якщо ви, звісно, не хочете зі всіма своїми справами розгрібатися самі. Обов'язково стежте за гаманцем і не викидайте гроші на те, що з самого початку не планували. Будьте терплячі до оточуючих!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Тельця

Сьогодні вас чекає хороший і насичений день, коли все у вас вийде, ви зможете легко досягти успіху в будь-яких переговорах, а настрій буде на висоті. При цьому будьте вдячні за те, що у вас вже є і ви неодмінно досягнете більшого.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Близнюків

Чи не найкращий час для початку нових справ, переговорів з новими партнерами і переїзду в новий офіс. Краще перенесіть це на інший день, а тепер займіться підтягуванням всіх своїх хвостів. Вечір за серіалом у хорошій компанії буде як ніколи приємним.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Рака

Ви сьогодні будете особливо чутливі до того, що і хто вас оточує. Почніть робити те, що приносить задоволення і уникайте людей, які змушують вас нервувати. Вечір і зовсім проведіть на самоті, і буде вам щастя.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Лева

Зірки обіцяють вам сьогодні хороший і дуже продуктивний день. Будьте терплячими до себе і оточуючих, а ще – перестаньте скаржитися на життя. У вас є чому радіти і в ваших руках, щоб таких приводів стало ще більше. Насолоджуйтеся і працюйте над своїми мріями!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Діви

Сьогодні потрібно уникати будь-яких ризиків, махінацій і справ, які виводять вас із рівноваги. Зведіть до мінімуму свої домашні обов'язки – краще вберіться і йдіть гуляти. Піша прогулянка допоможе вам розібратися в своїх почуттях, думках і вчинках.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Терезів

У ваших силах сьогодні реалізувати всі, що ви собі запланували. Не лінуйтеся, не скаржтеся і не тупите, а просто беріть і робіть! Вірте в себе і слідуйте своїм цілям – у вас просто не може не вийти!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Скорпіона

Зірки обіцяють вам досить напружений день, коли вас можуть обдурити, кинути на гроші або підвести в робочих справах. Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – постаратися не нервувати, а взяти себе в руки і робити те, що виходить у вас добре. Не довіряйте малознайомим людям!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Стрільця

Ваша педантичність і прагнення до ідеалу може зіграти з вами сьогодні злий жарт. Не беріть на себе більше, ніж ви можете зробити. Постарайтеся все ж бути більш активними і почати жити так, як вам хочеться. Увечері вирушайте в гості або на романтичне побачення – вам це просто необхідно!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Козерога

Ви можете отримати сьогодні благу звістку, яка зробить ваше життя більш насиченою. Радість викличе у вас усмішку, яка не сходитиме з чола цілий день і дратуватиме деяких людей. Не звертайте на них уваги – сьогодні ваш день, так насолоджуйтеся ж їм!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Водолія

Краще дня для початку чогось нового просто складно знайти. Ви будете сьогодні емоційно на підйомі, а це в свою чергу відмінно вплине на поточні справи. Ваша чарівність і харизма будуть на висоті – використовуйте це з користю!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Риб

День буде такий спокійний, що вам захочеться сьогодні втекти від усіх і просто лежати, насолоджуючись прекрасним життям. Постарайтеся швидко впоратися з найважливішими і терміновими справами, а потім просто розслабитися і зробити те, про що ви так давно мріяли.

Прогноз нумеролога Айсулу Ахімової на 29 червня – дивіться відео:

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