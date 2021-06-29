Гороскоп на сьогодні 29 червня для всіх знаків зодіаку: Овни, будьте терплячими!

Астрологи дали прогноз на вівторок, 29 червня 2021 року. День обіцяє бути насиченим і активним. А тим, хто не знає, куди себе подіти – допоможе розібратися в собі. У ваших руках зробити цю п'ятницю яскравіше, веселіше і успішніше.
Не забувайте також про ретроградні планети і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета, – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Овна
Не варто бути сьогодні занадто категоричним, якщо ви, звісно, не хочете зі всіма своїми справами розгрібатися самі. Обов'язково стежте за гаманцем і не викидайте гроші на те, що з самого початку не планували. Будьте терплячі до оточуючих!
Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Тельця
Сьогодні вас чекає хороший і насичений день, коли все у вас вийде, ви зможете легко досягти успіху в будь-яких переговорах, а настрій буде на висоті. При цьому будьте вдячні за те, що у вас вже є і ви неодмінно досягнете більшого.
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Близнюків
Чи не найкращий час для початку нових справ, переговорів з новими партнерами і переїзду в новий офіс. Краще перенесіть це на інший день, а тепер займіться підтягуванням всіх своїх хвостів. Вечір за серіалом у хорошій компанії буде як ніколи приємним.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Рака
Ви сьогодні будете особливо чутливі до того, що і хто вас оточує. Почніть робити те, що приносить задоволення і уникайте людей, які змушують вас нервувати. Вечір і зовсім проведіть на самоті, і буде вам щастя.
Лев (23 липня – 21 серпня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Лева
Зірки обіцяють вам сьогодні хороший і дуже продуктивний день. Будьте терплячими до себе і оточуючих, а ще – перестаньте скаржитися на життя. У вас є чому радіти і в ваших руках, щоб таких приводів стало ще більше. Насолоджуйтеся і працюйте над своїми мріями!
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Діви
Сьогодні потрібно уникати будь-яких ризиків, махінацій і справ, які виводять вас із рівноваги. Зведіть до мінімуму свої домашні обов'язки – краще вберіться і йдіть гуляти. Піша прогулянка допоможе вам розібратися в своїх почуттях, думках і вчинках.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Терезів
У ваших силах сьогодні реалізувати всі, що ви собі запланували. Не лінуйтеся, не скаржтеся і не тупите, а просто беріть і робіть! Вірте в себе і слідуйте своїм цілям – у вас просто не може не вийти!
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Скорпіона
Зірки обіцяють вам досить напружений день, коли вас можуть обдурити, кинути на гроші або підвести в робочих справах. Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – постаратися не нервувати, а взяти себе в руки і робити те, що виходить у вас добре. Не довіряйте малознайомим людям!
Стрілець (23 листопада – 22 грудня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Стрільця
Ваша педантичність і прагнення до ідеалу може зіграти з вами сьогодні злий жарт. Не беріть на себе більше, ніж ви можете зробити. Постарайтеся все ж бути більш активними і почати жити так, як вам хочеться. Увечері вирушайте в гості або на романтичне побачення – вам це просто необхідно!
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Козерога
Ви можете отримати сьогодні благу звістку, яка зробить ваше життя більш насиченою. Радість викличе у вас усмішку, яка не сходитиме з чола цілий день і дратуватиме деяких людей. Не звертайте на них уваги – сьогодні ваш день, так насолоджуйтеся ж їм!
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Водолія
Краще дня для початку чогось нового просто складно знайти. Ви будете сьогодні емоційно на підйомі, а це в свою чергу відмінно вплине на поточні справи. Ваша чарівність і харизма будуть на висоті – використовуйте це з користю!
Риби (20 лютого – 20 березня)
Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для Риб
День буде такий спокійний, що вам захочеться сьогодні втекти від усіх і просто лежати, насолоджуючись прекрасним життям. Постарайтеся швидко впоратися з найважливішими і терміновими справами, а потім просто розслабитися і зробити те, про що ви так давно мріяли.
Прогноз нумеролога Айсулу Ахімової на 29 червня – дивіться відео:
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