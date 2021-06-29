Гороскоп на сегодня 29 июня для всех знаков зодиака: Овны, будьте терпеливее!

Астрологи дали прогноз на вторник, 29 июня 2021 года. День обещает быть насыщенным и активным. А тем, кто не знает, куда себя деть – поможет разобраться в себе. В ваших руках сделать эту пятницу ярче, веселее и успешнее.
Не забывайте также про ретроградные планеты и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Овна
Не стоит быть сегодня слишком категоричным, если вы, конечно, не хотите со всеми своими делами разгребаться сами. Обязательно следите за кошельком и не транжирьте деньги на то, что изначально не планировали. Будьте терпеливее к окружающим!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Тельца
Сегодня вас ждет хороший и насыщенный день, когда все у вас получится, вы сможете легко достичь успеха в любых переговорах, а настроение будет на высоте. При этом будьте благодарны за то, что у вас уже есть и вы непременно достигнете большего.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Близнецов
Не лучшее время для начала новых дел, переговоров с новыми партнерами и переезда в новый офис. Лучше перенесите это на другой день, а сейчас займитесь подтягиванием всех своих хвостов. Вечер за сериалом в хорошей компании будет как никогда приятным.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Рака
Вы сегодня будете особенно чувствительны к тому, что и кто вас окружает. Начните делать то, что доставляет удовольствие и избегайте людей, которые заставляют вас нервничать. Вечер и вовсе проведите в уединении, и будет вам счастье.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Льва
Звезды сулят вам сегодня хороший и очень продуктивный день. Будьте терпеливее к себе и окружающим, а еще – перестаньте жаловаться на жизнь. У вас есть чему радоваться и в ваших руках, чтобы таких поводов стало еще больше. Наслаждайтесь и работайте над своими мечтами!
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Девы
Сегодня нужно избегать любых рисков, махинаций и дел, которые выводят вас из равновесия. Сведите до минимума свои домашние обязанности – лучше нарядитесь и идите гулять. Пешая прогулка поможет вам разобраться в своих чувствах, мыслях и поступках.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Весов
В ваших силах сегодня реализовать все, что вы себе запланировали. Не ленитесь, не жалуйтесь и не тупите, а просто берите и делайте! Верьте в себя и следуйте своим целям – у вас просто не может не получиться!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Скорпиона
Звезды обещают вам довольно напряженный день, когда вас могут обмануть, кинуть на деньги или подвести в рабочих делах. Лучшее, что вы можете сегодня сделать – постараться не нервничать, а взять себя в руки и делать то, что получается у вас хорошо. Не доверяйте малознакомым людям!
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Стрельца
Ваша педантичность и стремление к идеалу может сыграть с вами сегодня злую шутку. Не берите на себя больше, чем вы можете сделать. Постарайтесь все же быть активнее и начать жить так, как вам хочется. Вечером отправляйтесь в гости или на романтическое свидание – вам это просто необходимо!
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Козерога
Вы можете получить сегодня благую весть, которая сделает вашу жизнь более насыщенной. Радость вызовет у вас улыбку, которая не будет сходить с лица целый день и будет злить некоторых людей. Не обращайте на них вниманием – сегодня ваш день, так наслаждайтесь же им!
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Водолея
Идеальнее дня для начала чего-то нового просто сложно найти. Вы будете сегодня эмоционально на подъеме, а это в свою очередь отлично повлияет на текущие дела. Ваша обаятельность и харизма будут на высоте – используйте это с пользой!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Рыб
День будет такой спокойный, что вам захочется сегодня убежать от всех и просто лежать, наслаждаясь прекрасной жизнью. Постарайтесь быстро справиться с самыми важными и срочными делами, а потом просто расслабиться и сделать то, о чем вы так давно мечтали.
Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 29 июня – смотрите видео:
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